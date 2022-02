Recuperar un animal abandonado o perdido en Manacor ya tiene un precio

Recuperar un animal doméstico en Manacor pasará a costar dinero. Hasta ahora era el Ayuntamiento quien asumía el coste de la recogida, transporte y manutención de cualquier mascota perdida por las calles del municipio. Ahora con la nueva ordenanza municipal, y salvo algunas excepciones, los propietarios tendrán que asumir los gastos para que no todos los ciudadanos se tengan que hacer cargo.

Actualmente el consistorio manacorí tiene un acuerdo con el Centro de Protección de Animales Domésticos (CEPAD) de la Fundación Natura Parc de Santa Eugènia, para que todas aquellas mascotas perdidas o abandonadas en la vía pública (y muchas veces recogidas por la Policía Local) sean asistidas y alojadas hasta encontrar a sus propietarios. Unos servicios que tienen un coste anual de 97.000 para las arcas públicas, aunque el concejal de Medio Ambiente, Sebastià Llodrà, incide en que «este precio también incluye otros servicios como la captura de palomas torcaces, o el control de colonias de gatos, por ejemplo».

Por eso, es difícil saber exactamente cuál es el precio por cada uno de los casi 400 animales que cada año se recogen de media en Manacor. Lo que ha hecho necesaria la redacción de una ordenanza fiscal para regular esta prestación de servicios, y empezar a cobrar a partir de su publicación en el BOIB entre el próximo martes y jueves.

¿Cuáles serán las tarifas?

El Ayuntamiento ha establecido una serie de cuotas tributarias por cada uno de los servicios. Así el propietario de un animal doméstico perdido o abandonado que quiera recuperarlo tendrá que pagar 55,46 euros por servicio, además de una tarifa por día de 7,19 euros por el depósito y manutención de perros y 3,36 euros diarios en el caso de los gatos. La recogida y el transporte de especies ganaderas y equinas será de 185,86 euros por servicio, mientras que el depósito y comida costará 6,57 y 13,13 euros por anochecer respectivamente.

Excepciones

El Partido Popular de Manacor hizo una serie de propuestas a la ordenanza durante el período de mejora o corrección del texto, pidiendo que los animales no fueran considerados vagabundos o que no se cobrara la tasa en caso de que no hubieran pasado un determinado número de horas. «Creemos que no es lógico que un propietario que tiene el disgusto de haber perdido a su animal, y lo esté buscando por todo, todavía se le cobre», explica la portavoz del grupo, Maria Antònia Sansó.

Pero aunque no todas, algunas de las propuestas populares sí están en el texto definitivo. El ejemplo más claro es que quedan exentas del pago de la tasa todas aquellas personas que hayan denunciado el robo del animal ante los cuerpos de policía y lo recojan en el plazo máximo de 24 horas después de recibir el aviso de haber encontrado al animal. Deberá acreditarse mediante la presentación de una copia de la denuncia, que en todo caso deberá ser anterior al aviso del encuentro.

El hecho de que el servicio actual esté en concesión y los animales tengan que transportarse hasta Santa Eugènia, hace que el ayuntamiento de Manacor se esté planteando la opción de o bien mancomunar o bien firmar algún acuerdo de colaboración con una administración municipal próxima para acercar geográficamente el depósito. Sin descartar incluso la habilitación de una perrera propia.