Tercera edad y la ‘Mallorca vaciada’: la realidad de la población envejecida

Balears es la comunidad que menor proporción de personas de la tercera edad tiene de todo el país. Solamente el 15,64% de los isleños tiene más de 65 años, en las antípodas de lo que ocurre en zonas de la ‘España vaciada’, como Galicia (25,45%) o Asturias (26,16%). Aun así, esto no significa que en Mallorca no haya zonas que se asemejen a lo que pasa en esas comunidades, es decir, que no haya una ‘Mallorca vaciada’ con tales características.