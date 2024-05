Son Gotleu se conjura contra la oleada de robos atribuidos a argelinos

Son Gotleu se conjuró ayer contra la oleada de delitos atribuidos a un grupo de jóvenes argelinos. En torno a un centenar de payos, gitanos, senegaleses, nigerianos o ecuatorianos se concentraron ayer en la plaza principal para dejar constancia de su protesta contra estos presuntos delincuentes, que han instalado una sensación de inseguridad en este barrio tradicionalmente multiétnico.

Concentrados, ayer, en la plaza Fra Joan Alzina del barrio. | DM / redacción

«Un barrio donde hay argelinos es solo un lugar donde se multiplica el crimen», rezaba una pancarta colgada en la plaza Fra Joan Alzina. Junto a esta generalización de la delincuencia de los nativos de ese país del Magreb, banderas españolas, de Baleares, gitana, de Nigeria, Senegal o de Ecuador colgaban de una cuerda. A una distancia prudencial, una dotación de la Policía Nacional observaba las evoluciones para prevenir cualquier tipo de incidente.

Un policía observa atentamente la movilización. | DM / redacción

Francisco Díaz, representante de la Federación de Asociaciones Gitanas de las Islas Balears (FAGIB) aseguró que en los últimos días estos delincuentes «rllegaron en patera y ahora se dedican a robar en casas», criticó. «Son un grupo de jóvenes con edades de 18 a 22 años y no tienen ningún problema en robar a cualquier hora del día o de la noche», precisó.

«Se agarran a las tuberías»

En este sentido, Antonio Sánchez, miembro de este colectivo, también atribuyó a este grupo de delincuentes argelinos la autoría de un robo con fuerza cometido la madrugada del domingo en su domicilio. No obstante no se topó en ningún momento con los ladrones.

«Mi mujer se dio cuenta de que le había desaparecido el bolso. Yo me di cuenta de que no tenía el móvil y mi nieta, de cuatro años, no tenía la tablet. Este residente en el barrio no albergaba la menor duda de que los autores era el grupo de jóvenes argelinos, que han creado tanta inseguridad. «Me alegro de no haberme despertado por que si no los habría chafado (matado) y habría sido aún peor», abundó.

Según estos dos vecinos del barrio, estos ladrones acceden al interior de las viviendas mediante escalo. «Suben a las casas agarrándose a las tuberías», precisó.

Por su parte, Sofían, un joven marroquí, criticó abiertamente que este pequeño núcleo de jóvenes argelinos se dedique presuntamente a delinquir. «Cuando tu vas a otro país, no hay que hacer cosas malas. Hay que dedicarse a trabajar», recalcó. Por su parte, Antonio Sureda, in vecino mallorquín de Son Gotleu, aseguró haber sido víctima recientemente de un violento atraco a las once de la mañana en la calle Indalecio Prieto. «Me hicieron un mataleón. Solo les dije que no me hicieran daño». insistió.

Durante unos minutos, estos vecinos del barrio invadieron la calzada e interrumpieron momentáneamente el tráfico.

Por otro lado, el Grupo Municipal de Podemos pidió ayer la convocatoria urgente de la Comisión de Son Gotleu . «El Ayuntamiento tiene la obligación de trabajar por la convivencia”, señaló e instó a «frenar el sentimiento xenófobo» de esta movilización.