Vecinos de Son Gotleu, tras la reyerta multitudinaria: "No vamos a parar hasta echar a las bandas de delincuentes argelinos"

"Llevamos dos años aguantando, pero ya no podemos más. Hemos echado a las bandas de argelinos de los pisos que tenían okupados en la barriada, y no vamos a parar hasta que se marchen". María Rosa, residente la barriada palmesana de Son Gotleu, se ha erigido como portavoz improvisada de los vecinos y explica que la reyerta multitudinaria que se produjo ayer por la tarde en la calle Indalecio Prieto, en la que hubo cuatro argelinos heridos, es consecuencia del último delito que les atribuyen, el robo en su domicilio el sábado de madrugada. "No fue por ningún atropello, sino porque nos entraron a robar en casa. Además nos insultan, nos amenazan y se meten con las niñas, estamos hartos de ellos", asevera.

María Rosa explica que la revuelta contra los grupos de argelinos aglutina tanto a españoles como a otros inmigrantes, como marroquíes o subsaharianos, que, según dicen, sufren las actividades delictivas de estos grupos. "Son unos cincuenta, que viven de okupas en cuatro o cinco pisos patera en las calles Indalecio Prieto, Pasaje Picos de Europa, Tomás Rullán o Santa Florentina. Son pisos vacíos, de fondos buitres y están controlados por un argelino, que los vende o alquila a estos grupos, que van cambiando. Unos van y otros vienen, pero siempre son conflictivos". La mujer cuenta que los problemas han surgido cuando estos okupas han empezado a cometer los delitos en el barrio donde viven, entre sus propios vecinos, con los que a veces viven puerta por puerta. Es lo que le ocurrió a ella en la madrugada del sábado."

La gota que colmó el vaso

"Yo vivo con mi familia en el Pasaje Picos de Europa", cuenta. "Y el sábado nos entraron a robar desde uno de los pisos que tienen okupados, a través del patio. Vinieron cuando estábamos todos dormidos y se llevaron todos los móviles, 700 euros y un patinete. En el tejado de vuelta se les cayeron tarjetas de crédito procedentes de otros robos".

Esta fue, según el relato de la mujer, la gota que colmó el vaso. "Cuando nos dimos cuenta de que nos habían entrado a robar cogí un martillo y me fue a su casa. Les pegué martillazos en la puerta y les dije: Hoy os vais, os vamos a echar".

Pisos okupados

Dispositivo policial en Son Gotleu / DM

El domingo por la tarde ya hubo una convocatoria de los vecinos a través de redes sociales. "Sabemos perfectamente quiénes son", dice María Rosa, "porque los vemos todos los días. La cosa viene de atrás, hay vecinos a los que han entrado a robar varias veces, y encima te insultan y te amenazan, se creen intocables". Según la mujer, se concentraron unas doscientas personas en la calle Indalecio Prieto. "Les avisamos de que tenían hasta las ocho de la tarde para marcharse, pero nos plantaron cara: No nos vamos, dijeron".

La concentración se repitió ayer por la noche y la muchedumbre se encaminó a los pisos okupados en donde, según ellos, viven los argelinos. "La pelea fue para echarlos de las casas, hasta que se escaparon todos", cuenta María Rosa. La vecina explica que los pisos están hoy vacíos y vigilados para que no vuelvan a entrar. "Los pisos los tenemos cerrados y no vamos a dejar que vuelvan. Y esta tarde nos vamos a volver a concentrar en la calle Indalecio Prieto, así que ya veremos si aparecen".

La Policía Nacional tuvo que emplear a numerosas dotaciones con material antidisturbios para acabar con la reyerta en la tarde de ayer, que se saldó con cuatro argelinos heridos. Y hoy está previsto que mantenga un fuerte dispositivo policial para evitar que estos incidentes se reproduzcan.