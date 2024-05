Un centenar de vecinos de Son Gotleu dice basta: “Que venga aquí el alcalde y se lleve a los argelinos”

Un centenar de vecinos de Son Gotleu, en Palma, se han manifestado la tarde de este viernes en la plaza Joan Alcina ante los últimos incidentes motivados por las tensiones existentes entre los gitanos, los marroquíes y los centroafricanos contra los argelinos.

La manifestación ha arrancado a las 17 horas en esta plaza del barrio, donde se han colgado banderas de diferentes nacionalidades para mostrar la unidad del barrio contra “los robos y palos que están pegando los argelinos en nuestras calles”, comentan los vecinos. Hay señeras de Colombia, Ecuador, Marruecos, Senegal, España, Nigeria, etc...

Unos sesenta vecinos del barrio palmesano de Son Gotleu se manifiestan contra la comunidad argelina / DM

“Desde que están aquí, los robos se han multiplicado. Para ellos todas las mujeres de aquí son prostitutas, las agreden y las insultan, y las suyas son santas. Tengo hijas. Y eso no se hace. Aquí nadie nunca lo ha hecho esto. El gobierno de Argelia está sacando toda la escoria de allá para traerla para aquí. Es una vergüenza”, lamenta Toni Sánchez, un representante de la comunidad gitana de Baleares y residente en Son Gotleu.

“Sé que no todos los argelinos son malos. Pero a mí me robaron, les dije que les daba cuatro horas para entregarme mis pertenencias. No les agredí ni insulté. Pero no los quiero a mi lado”, agrega.

“Queremos que venga el alcalde aquí y se los lleve. Queremos una zona pacífica. Llegaron al barrio y lo revolucionaron todo. El Estado es el mayor responsable de lo que pasa. Que actúen ya. No queremos que los argelinos nos entren en las casas: hay niños y familias. Tenemos miedo de ir a los parques y de salir a comprar. No somos racistas y todos nos llevamos bien en este barrio”, agrega Francisco Díaz, también portavoz de la Federación del pueblo gitano en Baleares.

Una de las manifestantes, en el acto de Son Gotleu / DM

Para los vecinos, la solución al problema "no pasa por nosotros, no la tenemos que poner nosotros", dicen, "sino aquellas personas en las que hemos confiado en las elecciones. Me refiero al alcalde y todos los que están sentados en el Parlament. No deben dejar entrar a estas personas, que deberían quedarse en su país", apunta Díaz. "Le dieron una paliza a un señor rumano en la plaza de las Columnas que está ingresado, han pegado a mujeres, llevan armas agresivas. Este es un barrio de trabajadores, Queremos un arreglo para estas calles", reclama.

Durante la concentración, se pudieron escuchar gritos en algunos momentos de "fuera argelinos" y se escucharon aplausos cuando algunos miembros de comunidades subsaharianas colocaban su bandera en el mosaico de banderas que decoraban la plaza.

Un recuerdo para El Charly

La comunidad gitana ha echado en falta esta tarde a su presidente, El Charly, que está en prisión. "Él debería estar aquí". "Desde la Federación gitana hemos repartido comida a mucha gente con necesidades en este barrio. Nuestra oficina aquí está abierta a todo el mundo del barrio", dicen Toni y Francisco.

Un grupo de marroquís apoya a los gitanos. Mohamed cuenta que los problemas con los argelinos empezaron hace dos años. "Llegan jóvenes de entre 19 y 21 años. Roban en las casas, a las ancianas y a los niños pequeños que salen del colegio. Les quitan el móvil. Y encima nos ensucian también a nosotros porque nos parecemos físicamente. Sabemos que la policía hace su trabajo. Es el Gobierno el que debería poner solución a todo esto", indica.

Miedo a bajar a comprar

Una vecina de toda la vida, andaluza, habla sin revelar su identidad por miedo a represalias. Lleva 30 años residiendo en Son Gotleu. "Esto no lo había visto nunca. Ahora tenemos miedo de bajar a comprar, de ir al parque o de sacar dinero al cajero. En este barrio nadie se mete con nadie. Es un barrio bonito, donde hay de todo. Lo están convirtiendo en el Bronx", lamenta. "Cuando sucedía algún problema, El Charly era el que acababa poniendo orden. Tendría que estar aquí ahora mismo y no en la cárcel", dice.

Tiros en un piso

Linda es nigeriana y está indignada con lo que sucede en el barrio, su hermana fue víctima de un robo. "Una argelina le atracó cuando estaba en el cajero. Le quitaron 1.200 euros. En esta esquina hay una casa con argelinos y oí cómo pegaban tiros con una pistola. Tengo una tienda de ropa. Estoy muy preocupada por mi local, que me entren a robar", cuenta.

Los altercados en el barrio comenzaron el pasado lunes por la tarde, cuando unas cincuenta personas, algunas armadas con palos y navajas, se enfrentaron en plena calle Indalecio Prieto. La Policía Nacional, con la colaboración de la Policia Local de Palma, tuvo que hacer uso de material antidisturbiosy establecer un dispositivo especial para restablecer el orden.

Patrullas de la Policía Nacional se han desplazado a Son Gotleu para que no haya incidentes urante la manifestación.