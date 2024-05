Los ciclistas piden menos trabas ante la nueva ordenanza cívica: «No somos como los patinetes»

«No me parece justo que los que queremos usar un medio más económico y más saludable como la bicicleta paguemos por las infracciones de los patinetes». Así ha reaccionado la ciudadanía ante la nueva ordenanza cívica promulgada por el Ayuntamiento de Palma, que derogará varios puntos de la misma entre los que se encuentra el que permitía a los usuarios de bicicletas circular por los pasos de peatones subidos al ciclo. Ahora, deberán bajarse para cruzar.

Esta nueva normativa, en exposición pública hasta el 31 de mayo, no ha sentado bien entre los ciclistas urbanos. «Entiendo la ordenanza, al final hay cada vez más personas en Palma. Sin embargo, si no hay carril bici y nos encontramos en un paso de cebra en el que no podemos coexistir, debería haber mas carriles bicis para que no nos encontremos en esa situación porque al final si no, no tiene sentido coger una bicicleta para bajarse cada dos por tres», clama Javier Esteban, usuario asiduo de bicileta. En esta misma línea se expresa Antonio, a quién le parece una medida «incómoda» debido a las veces que se verá obligado a bajarse de su ciclo a durante sus trayectos.

Más dura se muestra Sol, quien critica la «libertad» de la que gozan los coches de alquiler en la isla y las restricciones a las que se ven sometidas las bicicletas en Palma: «Me parece una locura. Andan como locos los coches de alquiler y no tienen ninguna restricción. En cambio nosotros estamos cada vez más limitados». Asegura entiendo que pueda ser una medida aplicada a causa de los patinetes, que van a la velocidad que quieren e infringen todas las normas», pero puntualiza que «perjudica a los que nos movemos en bici».

Por otro lado, Wellington Marcelo se muestra contrario a los demás y apoya el cambio en la ordenanza «A mi me parece bien la idea. Yo a veces voy sin bicicleta y me va mejor que se bajen. Además, yo cuando cojo la bici siempre intento cumplir las reglas».

Sin embargo, la equiparación con los patinetes eléctricos tampoco ha sentado bien entre los usuarios de bicicletas, quienes a su vez reclaman un nuevo modelo de ciudad. «La gente que va en bici tiene otra mentalidad, apuesta por un transporte sostenible. No es justo que se equipare con los patinetes. En paises como Alemania los peatones y bicis tienen distintos niveles de prioridad y todo el mundo puede coexistir sin entrar en problemas», explica Esteban. Sol también se expresa en la misma línea: «No somos lo mismo que los patinetes eléctricos. No vamos a la misma velocidad, no contaminamos; para eso también elegimos la bici».

Otra de las reivindicaciones de los usuarios es la mejora de la red de carril bici de Ciutat. «Es muy mejorable la red de carril bici, sobre todo porque la bicicleta es un medio que nos ayuda a las personas a mejorar nuestra salud y contribuye al medio ambiente, más en una ciudad como palma con tantos coches y tanto humo», apunta Antonio. Marcelo, por su parte, expone la saturación de estos carriles: «Tienen que extender la red con urgencia. Entre las bicicletas y los patinetes, ya no cabemos».