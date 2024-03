El pleno aprueba investigar tres expedientes urbanísticos de la pasada legislatura entre críticas de la izquierda: "Solo quieren difamarme"

El pleno del Ayuntamiento de Palma ha dado luz verde a la investigación de tres expedientes urbanísticos de la pasada legislatura que Vox considera posibles casos de prevaricación.

"Un objetivo de esta iniciativa es difamar a esta regidora, y el otro influir en el Ayuntamiento de Palma para que estas licencias que en su día no cumplieron la normativa tengan un privilegio y no pasen por los mismos filtros que el resto", ha criticado la portavoz de Més per Palma, Neus Truyol, que el pasado mandato estaba al frente de Urbanismo.

El equipo de gobierno ha asumido el compromiso de informar sobre estos casos en el plazo de un mes. Estos expedientes "ya están judicializados y están pendientes de una resolución judicial", ha recordado el actual regidor de Urbanismo, Óscar Fidalgo, y se refieren al Hotel Artmadans, la denegación de unas obras en un local catalogado y la paralización de la construcción de un edificio porque construyó alturas en exceso.

En referencia a este último caso, Truyol ha denunciado en el pleno que "quien hizo de intermediario en este proyecto con el Ayuntamiento es alguien vinculado al PP, una persona que ha tenido un cargo en el PP". Asimismo, la regidora ha destacado que ese cargo "se reunió con Fulgencio Coll en una cafetería antes de las elecciones con los promotores de este edificio".

"Lo peor que he visto en veinte años"

El regidor del PSOE, Xisco Ducrós, ha señalado que la proposición "es lo peor que he visto en veinte años en este Ayuntamiento". "Vox se quita la careta para demostrar que son los representantes de intereses particulares. No les importa nada el cumplimiento de la ley", ha criticado.

"Hablan de que hubo injerencias políticas y lo que pretenden es que sea Fidalgo el que diga lo que hay que hacer con esos expedientes", ha añadido.

Por su parte Lucía Muñoz, regidora de Podemos, ha señalado que la iniciativa "son las alegaciones de unos particulares en lugar de responder al interés general".

"En Vox están muy desubicados porque están haciendo control al anterior gobierno en lugar de controlar al actual", ha criticado Muñoz.

Fulgencio Coll ha negado que su proposición sea una ingerencia política: "El que nada debe, nada teme".