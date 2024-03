Davallament del Crist de la Sang en Palma: "Me acuerdo mucho de mi marido que murió en Pascua"

"Soy muy religioso y hace más de 50 años que vengo a verlo, es un momento precioso". Este es el testimonio de Mateu Carbonell, uno de los centenares de fieles que han acudido esta mañana a la Anunciació para presenciar el Davallament del Crist de la Sang, en una de las tradiciones más sentidas de la Semana Santa de Palma. Una jornada en la cual la alegría y la esperanza se abren paso entre los devotos, que pueden acercarse al Crist de la Sang para tocarle y besarle.

"Le he pedido mucha salud, porque sin salud el resto es totalmente secundario", expresa emocionada Catalina Sales, una joven que, según explica, vive desde bien pequeña la pasión de la Semana Santa. Asimismo, el acto también despierta sentimientos de emotividad y melancolía al acordarse de seres queridos que ya no están. "Es muy emotivo y a la vez triste porque me emociono al recordar a mi marido que murió en Pascua", explica Maria Salvà.

A las diez de la mañana ha arrancado la misa oficiada por parte del obispo de Mallorca, Sebastià Taltavull, centrada en el mensaje de "conseguir la paz en medio de tanta violencia y guerra que se está viviendo en el mundo". Asimismo, también ha destacado la importancia de vivir la Semana Santa con mucha pasión. "Nos ayuda a entender el misterio de la muerte y la resurrección, esta veneración permite ver que hay un brote de esperanza y futuro, sabemos que la vida está abierta para siempre", ha destacado Taltavull.

Davallament del Crist de la Sang en Palma /

"Viva el Crist de la Sang"

Una hora después, sobre las once, ha llegado el momento más esperado para los asistentes: los sobreposats de La Sang han cargado con la imagen y han procesionado por la nave principal, un momento que centenares de asistentes han inmortalizado con sus teléfonos. "¡Viva el Crist de la Sang, viva!", alentaban los fieles entre aplausos mientras los prohoms paseaban al Crist por el patio de los naranjos, donde le esperaban centenares de personas. Como dicta la tradición, la imagen sale al exterior de la iglesia con el fin de acercarse a los enfermos del Hospital General para velar por ellos y protegerlos del dolor.

Después del recorrido, los sobreposats han depositado al Cristo ante el altar y el obispo ha venerado la imagen esparciendo incienso. A partir de ese momento, los fieles han empezado a acercarse al Jesús sobre la cruz para besarle y mostrar su devoción. Algunos incluso se han arrodillado frente a él para orar. En pocos minutos, la cola para acercarse ha llegado hasta el exterior de la iglesia.

Exposición de la talla

El Crist quedará expuesto este miércoles de forma ininterrumpida hasta las 19:00 horas. Mañana, Jueves Santo, las puertas de La Sang abrirán a las 8:00 horas para poder ver la talla hasta las 17:00 horas. Después, se llevará a cabo la celebración de la Cena del Señor y el Crist presidirá la procesión más importante de la Semana Santa de Palma. Esa misma noche volverá a descansar en la cruz de La Sang. El Viernes Santo será el último día que se pueda visitar, desde las 8:00 horas hasta las 18:00. Después se celebrará la Cruz del Señor y, posteriormente, el Crist volverá a su camarín.