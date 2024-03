El Ayuntamiento de Palma identificará antes del 1 de julio todos los puestos de trabajo que no necesiten el requisito del catalán

El Ayuntamiento de Palma se ha comprometido a tener antes del 1 de julio una relación de puestos de trabajo en los que el catalán puede dejar de ser un requisito para considerarse únicamente un mérito. La propuesta de Vox ha salido adelante con los votos favorables del PP, aunque ambos partidos han utilizado diferentes palabras. Fulgencio Coll ha hablado de "eliminar" el requisito del catalán, mientras que Mercedes Celeste ha hablado de "regular" o "adecuar".

La izquierda ha rechazado una iniciativa que además incluye la sustitución del dominio palma.cat por el palma.es en abril, una versión en castellano de toda la normativa del Ayuntamiento, empresas municipales y organismos autónomos en julio y, a partir de abril, versiones en castellano y en catalán de la web del Consistorio, así como de todas las publicaciones que haga en sus redes sociales.

El pleno del pasado 28 de febrero la mayoría de derechas en Cort ya aprobó identificar los puestos de trabajo dentro del Ayuntamiento de Palma, empresas y organismos municipales que requieren el requisito del catalán. "Se eliminará para el acceso a la función pública o para promoción interna o en concurso de traslado o cambio de destino, el requisito del catalán en aquellos puestos que solo se considere mérito y no requisito el catalán", reza el texto de la propuesta de Vox.

En suma, el partido de Coll quiere que el catalán deje de ser requisito en los puestos en los que el trabajador no haga atención directa a los ciudadanos. Por ejemplo, Coll considera que los agentes de la Policía Local de Palma no deberían tener el requisito del catalán. Y ahora pone un plazo para terminar una identificación que el Ayuntamiento inició hace unas semanas.

"No estamos contra del catalán como dice la izquierda. Estimam el mallorquí i el xerram, pero no podemos permitir un 'apartheid' contra la lengua oficial del Estado, que es el castellano. Me metí en política hace cinco años para evitar que Mallorca siguiera la vía catalanista. En esta proposición defendemos el uso del castellano y del catalán por igual. Que se pueda atender a cualquier ciudadano en ambas lenguas", ha subrayado Coll.

"En ciertos puestos de atención directa a la ciudadanía entendemos que se pida el requisito. Pero al margen de esos puestos, ¿por qué tiene que haberlo? Pedimos que el requisito no sea un obstáculo. Ahora mismo trabajamos en identificar miles de puestos de trabajo. Y hay muchos que no tienen por qué tener requisito de catalán. Con que tengan un nivel básico es más que suficiente. Quienes atienden en las ventanillas de la Oficianas de Atención al Ciudadano necesitan el requisito; en cambio un policía local de Palma no lo necesita, la mayoría ya lo hablan con fluidez", ha añadido el portavoz de Vox Palma.

La regidora de Hacienda y Función Pública, Mercedes Celeste, ha negado que la proposición tenga el objetivo de eliminar el requisito del catalán de determinados puestos. "Es para regular y ajustar. Estamos haciendo una valoración de todos los trabajos para ajustar el requisito de catalán en cada caso. En algunos muy concretos en los que no haya ningún contacto con el ciudadano, valoraremos si puede pasar a ser un ser mérito", ha indicado Celeste.

"Todo el que tenga contacto con los ciudadanos debe dominar las dos lenguas. Trasladaremos tanto al Ayuntamiento como a las empresas públicas lo que hay en la calle, que es un bilingüismo cordial", ha añadido.

Celeste ha insistido en que "no trabajamos en eliminar el requisito del catalán, sino en ajustar las necesidades en cada puesto", y ha expresado su confianza en tener completa la relación de puestos de trabajo a primeros de julio, tal como le pide Vox.

"Rompen consensos de hace 40 años"

La izquierda ha manifestado su rechazo frontal a la proposición. "Es muy preocupante que el PP asuma con esta alegría esas condiciones que le impone la ultraderecha y que rompe con el Estatut d'Autonomia, la Ley de Normalització Lingüística y consensos de hace cuarenta años", ha denunciado la portavoz del PSOE, Rosario Sánchez.

También el regidor de Més per Palma, Miquel Àngel Contreras, ha cargado duramente contra el equipo de gobierno. "El odio del PP y de Vox a los mallorquines llega tan lejos que incluso cometen ilegalidades. Esta propuesta es ilegal porque va en contra del Estatut d'Autonomia e incumple el artículo 30 de la Ley de Función Pública de Balears. Jaime Martínez rompe con el consenso social de los últimos 40 años para asegurar su silla. Preveemos que el 5 de mayo en la plaza Mayor habrá mucha gente porque nuestro amor hacia la lengua que nos han enseñado nuestros padres y abuelos es infinitamente más grande que su odio", ha subrayado el concejal en referencia al acto por la Diada per la Llengua que celebrará la OCB.

Finalmente, la regidora de Podemos, Lucía Muñoz, ha señalado que "ninguna agresión al catalán quedará sin respuesta". "Ustedes querrían prohibir el catalán, pero como que no pueden, hacen estas propuestas. Va en contra de nuestros valores y es una política lingüística que altera la convivencia", ha destacado.