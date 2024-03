"La continuidad del Real Club Náutico de Palma es necesaria para la ciudad, no podemos permitirnos su perdida", afirma el alcalde Jaime Martínez

El alcalde de Palma, Jaime Martínez, toma partido por la continuidad del Real Club Náutico de Palma (RCNP) y la renovación de su concesión. Y lo hace en una entrevista que ha concedido a la revista del Náutico y de forma expresa, como no ha hecho ningún representante político desde que la Autoridad Portuaria le negó esa posibilidad a la institución en marzo de 2021.

"La continuidad del Real Club Náutico de Palma es una preocupación que va más allá del club. Es una preocupación para la ciudad", afirma. "Desde el Ayuntamiento de Palma hemos trasladado a la directiva y al club nuestro compromiso absoluto para ayudar de cualquier manera para que esto no pase. La continuidad del club es necesaria para la ciudad", considera Martínez. "Y aquí, entre todas las administraciones, empezando por la Autoridad Portuaria y también el Ayuntamiento, tenemos que estar al lado del Náutico y ver de qué manera se puede resolver esta situación", afirma. "Creo que es urgente, es una pérdida que no nos podemos permitir y, por lo tanto, tenemos que hacer lo que podamos. Tenemos que salvar el club Náutico y que siga haciendo el trabajo como hasta ahora", asegura.

El Ayuntamiento forma parte del consejo de la Autoridad Portuaria, donde tenemos no solo voz sino también voto. Y en este sentido, haremos lo que podamos" Jaime Martínez, alcalde de Palma

Jaime Martínez va más allá. Y explica cómo puede influir Cort en el cambio de criterio de la Autoridad Portuaria de Baleares. "Lo primero que puede hacer el Ayuntamiento es liderar la reivindicación para que estos sea así. Esto no pasaba antes, ahora sí pasa", subraya el alcalde de Palma. "Lo segundo, el Ayuntamiento forma parte del consejo de la Autoridad Portuaria, donde tenemos no solo voz sino también voto. Y en este sentido, haremos lo que podamos", adelanta. "Es verdad que nuestras competencias no van más allá en estos momentos, pero de la misma manera que yo hubiera defendido otro Paseo Marítimo para la ciudad, también defenderé que Palma se merece la continuidad del Club Náutico", afirma. "A partir de aquí, sé que el nuevo presidente de la Autoridad Portuaria también es muy sensible hacia el RCNP, como expresidente de la entidad, y seguro que también sabrá defender los intereses del Náutico en Madrid", opina el alcalde de Palma.

Rafael Gil, presidente del Real Club Náutico de Palma / Guillem Bosch

Pendientes de la resolución del Tribunal Superior de Justicia de Baleares

En estos momentos el Real Club Náutico de Palma se encuentra en precario, sin concesión administrativa y con un permiso de ocupación temporal de sus instalaciones hasta la conclusión del 2025. Además, está pendiente de la resolución que presentó del recurso contencioso contra el organismo portuario que presentó ante el Tribunal Superior de Justicia de Balears por la desestimación de la solicitud para una ampliación de su plazo de concesión por un periodo de 20 años, petición que los servicios jurídicos del club cursaron basándose en el dictamen del Consejo de Estado de julio de 2022.

Y de forma paralela ha reclamado a la Autoridad Portuaria de Baleares la renovación de su concesión, solicitando al organismo portuario que retome el expediente de ampliación de la misma de 2015, que el histórico club palmesano considera interrumpido y todavía sin respuesta, y en virtud de una reciente modificación en la Ley de Puertos del Estado sobre la naturaleza de los títulos portuarios con derecho a prórroga.