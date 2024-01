Illa Galera encarna por primera vez los ‘dimonis’ en el 'correfoc' de Palma

Este domingo se celebra el Correfoc de Sant Sebastià a partir de las 19 horas y hasta las 21.15, aproximadamente, se pondrá punto y final, definitivamente, a las fiestas en honor del patrón de Palma. En esta ocasión participan siete colles de dimonis: Enfocats, Trabucats, Es Cau des Boc Negre, Encabritats, Kinfumfá, Incubus e Illa Galera.

Illa Galera es la colla más benjamina de las siete, se creó en 2022 y se estrena este año en el Correfoc de Sant Sebastià. El presidente de la agrupación, Joan Frau, en declaraciones a este periódico, ha explicado el "arduo trabajo" que implica prepararse completamente para el evento del domingo. "Todos los dimonis que participan deben haber completado un curso para poder manipular pirotecnia. Hay que organizar todo el material que vamos a usar, montar la pequeña actuación que se presenta al inicio del evento, practicamos los movimientos y, sobre todo, hay que tener en cuenta toda la documentación necesaria para poder participar", señaló.

Originaria de Can Pastilla, esta agrupación surgió como respuesta a la "necesidad" de añadir un "punto cultural" al barrio. "Siempre habíamos tenido esta idea, especialmente para demostrar que Can Pastilla no es solo una zona turística; hay muchas actividades de barrio. Creíamos que al crear una colla de dimonis podríamos aportar ese matiz. En el año 2020, durante la pausa general debida a la pandemia, tuvimos la oportunidad de desarrollar aún más la idea y comenzar a llevarla a cabo", ha indicado Frau.

"Es un correfoc con mucha gente y al ser la primera vez habrá nervios, pero una vez que empieza el recorrido ya te olvidas de todo y empiezas a disfrutar", ha añadido Frau.

Colla Incubus

Otra de las colles de dimonis más nuevas es Incubus. Su presidente, Sergi Reyes, ha explicado que la agrupación se fundó en 2020 después de la pandemia y que este es su segundo año participando en el correfoc de Palma. "Estamos muy activos por toda la isla; hemos actuado en Andratx, Capdepera, Llumajor, y esta será la segunda vez que participemos en las fiestas de Palma. Nuestra colla será la primera durante el recorrido por las calles de la ciudad y puede dar impresión, pero todo saldrá bien", ha enfatizado Reyes.

El presidente ha destacado que el distintivo vestuario de su colla se caracteriza por la combinación de amarillo y negro. "Este año, contamos con la participación de 18 dimonis, además de otras 10 personas en labores de organización, y nos acompaña una batucada compuesta por 20 músicos. El atuendo es de color negro y presentar un aspecto desgastado y roto, para transmitir la impresión de caos. Las medias son de color amarillo, con detalles en este tono por el resto del atuendo. Muchos de nosotros llevamos una caja de madera donde guardamos pirotecnia para añadir un toque sorprendente al espectáculo", ha añadido Reyes.

Por otro lado, Es Cau des Boc Negre es otra de las agrupaciones con una trayectoria más extensa que las dos anteriores. Su presidenta, María del Mar Ricord, ha explicado que a pesar de llevar participando desde hace nueve años, la ilusión sigue intacta. "Mantenemos el mismo entusiasmo, es importante estar implicados y trabajar mucho para tener todo listo y ofrecer un gran espectáculo; estamos muy agradecidos al Ayuntamiento de Palma por toda la implicación que tienen", ha indicado Ricord.

Esta agrupación ha estado activa desde el año 2015 y, desde su creación, ha participado en el correfoc de las festividades del patrón de Palma. "Nuestra colla se distingue por el uso de colores propios de la tierra, como el marrón, verde y crema. Nos consideramos dimonis de terra y nos destacamos por vestir con tonalidades terrosas. Otra característica distintiva es que llevamos la máscara sobre la caputxeta y en los leguins que usamos hay formas blancas que representan la conexión con la isla", ha comentado Ricord.

Según el recuento facilitado por el área de Participació Ciutadana, el correfoc contará con la participación activa de 516 personas, sumando colles, dimonis, bèsties de foc y el resto de protagonistas de la fiesta. Y la pirotecnia que se usará, que ha sido suministrada por la empresa valenciana Focs d’Artifici Europlà, alcanza los 269,33 kilos.