El Ayuntamiento de Palma ha negado que dos de sus cargos directivos incumplan el régimen de incompatibilidades para ejercer su cargo. Cort se ha defendido de las acusaciones del PSOE, que en las últimas horas ha advertido de que el director general de Música y Artes Escénicas, Rafel Brunet, y el director general de Comercio y Economía, Toni Fuster, incurren en "un posible conflicto de intereses" entre su actividad pública y su actividad privada.

"Fuster no ejerce ninguna actividad externa al Ayuntamiento. En su declaración de bienes hizo constar el nombre de una empresa dedicada a los servicios de limpieza, de la que es titular al cien por cien su mujer. No tiene ninguna participación en la empresa, pero en la declaración hay que incluir cualquier sociedad cuya propiedad corresponda a un cónyuge o una pareja estable. No hay por tanto ninguna incompatibilidad que le afecte", ha argumentado la portavoz y regidora de Infraestructuras, Belén Soto. .

El PSOE había indicado por la mañana que en la declaración de bienes publicada por Fuster, aparecía su vinculación a una "actividad privada". En el caso de Brunet, la crítica de los socialistas es doble: "no haber presentado ninguna declaración de bienes, incumpliendo sus obligaciones legales, e incumplir el régimen de incompatibilidades porque mientras gestionaba esta área de Cultura ha llevado a cabo labores relativas a su profesión como director artístico de diferentes producciones", en referencia al musical 'La Bella Dorment' que se escenificó a finales de noviembre.

Soto no ha negado estos hechos, pero los ha justificado. "Brunet facilitó a la corporación toda la información sobre su declaración de bienes durante la primera semana de esta legislatura. Esa información consta en correos electrónicos que envió a los departamentos correspondientes. Desafortunadamente, por errores técnicos en el procedimiento cibernético, esta información no ha sido accesible todavía, pero se resolverá de manera inmediata", ha señalado la portavoz.

"No ha percibido un solo euro"

También ha argumentado que el director general de Artes Escénicas hace pocos días se pusiera al frente de un musical: "Cuando asumió el cargo en junio, le restaba por cumplir un compromiso profesional que había firmado y que ha tenido que cumplir. Pero no ha percibido un solo euro por este trabajo. Se trató de una situación puntual. Brunet está completamente centrado en la gestión de su departamento".

Soto ha apelado asimismo al volumen del Ayuntamiento para no haber publicado aún toda la información. "Nadie dará lecciones a este equipo de gobierno en materia de transparencia. Desde el primer día la prioridad ha sido impulsar una política de luz y taquígrafos y ofrecer a la ciudadanía toda la información necesaria sobre la situación profesional, tributaria y profesional de los directivos de la corporación. Pero hay que tener en cuenta que solo ha pasado medio año desde el inicio de la legislatura y en una administración tan grande y voluminosa como el Ayuntamiento de Palma es normal que se produzcan retrasos en la realización de ciertos trámites. Pero son casos puntuales que serán corregidos en la menor brevedad posible", ha destacado la portavoz de Cort.