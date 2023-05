El concejal de Movilidad Francesc Dalmau espera poder llegar a este verano con las prometidas licencias temporales de taxi para reforzar el servicio. «Es nuestra intención», asegura.

En cuanto a los exámenes convocados entre 2022 y 2023, calcula que han salido unos 200 titulados con el carnet de chófer.

Acerca del parón de dos horas y media que tuvo lugar el pasado lunes tras un enfrentamiento de los taxistas con los conductores de microbuses, el regidor considera que no hay medidas que tomar «porque no he tenido ningún conocimiento de ninguna parada del servicio, no nos hemos enterado y nadie nos ha hecho una denuncia». Asimismo, Dalmau reconoce que el Ayuntamiento no tiene instrumentos para velar por el cumplimiento del reglamento. «El sector se autorregula y la mayoría cumple. Cuando tengamos la aplicación sí podremos geolocalizar toda la flota. Además obligaremos por reglamento a que todos los taxis la tengan. No será como las emisoras, que son opcionales», asegura.

Las licencias municipales de taxi en Palma se pueden transmitir de una persona a otra. Su coste está en torno a los 210.000 euros sin coche. «El único requisito para adquirirla es tener carné de chófer», señala. «Cort tiene derecho de retracto, pero nunca lo ejerce». «Hay gente que tiene una licencia de taxi y tiene un chófer o dos empleados y no lleva el coche. Según nuestro reglamento esa persona no tiene obligación de hacer ninguna hora si no quiere, pero la mayoría en Palma sí hacen», asegura.

En estos momentos, los taxis de Palma pueden rodar durante 24 horas seguidas. Un hecho que demanda chóferes.

En cuanto a los coches homologados para ejercer de taxi, el reglamento de Palma es un poco especial, reconoce Dalmau. «Recientemente hemos añadido cinco modelos de coche más a la lista. Es cierto que la industria automovilística va muy deprisa y nosotros nos damos toda la prisa que podemos con los recursos que tenemos».

En cuanto a la impugnación del último examen de chófer por parte de los taxistas, Dalmau asegura que sólo han sido dos preguntas. «Y sólo dos personas no entregaron la segunda, un hecho habitual en cualquier examen de este tipo».

Reconoce que en esta legislatura han tenido que apretar para que se cubriera más Palma, «por eso hemos incrementado los días».