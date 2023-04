La campaña de vales de descuento de PalmaActiva suspendida por problemas en la plataforma informática de gestión en 28 de marzo se ha vuelto a poner en marcha este miércoles con 41.900 bonos a disposición de los consumidores, aunque a las 11 horas ya había comercios que habían colgado el cartel de 'agotados'. Desde primera hora de la mañana los ciudadanos han acudido a los establecimientos de la ciudad para tratar de conseguir alguno de los bonos descuento. Algunos han sido previsores y sobre las 9:30 horas ya estaban haciendo cola pese a que los vales no se han activado hasta las 10 de la mañana.

Después del caos que vivieron los comercios por los problemas con la plataforma informática, la gran mayoría ha podido acceder sin problemas y con fluidez, lo que ha permitido despachar a los clientes con comodidad. En el caso de la librería Ínsula Literaria han agotado los bonos antes de las 11 horas y no han parado de atender a clientes desde que han abierto. Reconocen que la acogida ha sido muy buena y no han tenido ningún contratiempo con la plataforma. La tienda Neus Sabates, situada en la calle San Miquel, también ha canjeado todos los bonos antes de esa hora. No han tenido ningún contratiempo y han podido gestionar bien las compras.

Otros establecimientos sí que han tenido problemas con la plataforma y se han visto obligados a anotar todos los nombres de quienes compraban en un papel para, más adelante, poder registrarlos en la web. Este ha sido el caso de la tienda Vol Ras. El sistema no ha funcionado bien y han tenido que recorrer al papel, aunque los propietarios reconocen que la gran mayoría de sus clientes son conocidos y acuden con asiduidad a la tienda. Pese a ello, reconocen que debería haber funcionado mejor porque ahora tendrán que trasladar todos los pedidos a la web, lo que conllevará un trabajo extra.

En las tiendas de Sueños Garau también han tenido dificultades, con clientes esperando hasta 40 minutos para canjear los bonos. Cati, dependienta en la tienda de la plaza Mare de Déu de la Salut, explica que comparten bonos con todas las otras tiendas de la empresa, lo que ha generado cierto caos a la hora de cobrar y de saber exactamente cuántos vales quedaban disponibles.