Avería en la aplicación MobiPalma, que queda fuera de servicio y no ofrece información sobre líneas de la EMT de Palma, paradas y horario de los buses Un turista que llegue hoy a la ciudad o un ciudadano que no use habitualmente el bus de la EMT no tiene hoy otra opción para desplazarse por Palma en bus que utilizar el viejo mapa de papel