Se perdió hace más de una década, aunque los vecinos no han dejado nunca de reclamarla. Se trata de la conexión directa de las barriadas de La Vileta, Son Roca y Son Rapinya, que incluye también los núcleos de Son Xigala, Son Serra, Son Puig, Son Flor y el polígono de Can Valero, con el hospital de referencia de Son Espases.

Maria Bonache, presidenta de la asociación de vecinos de Son Rapinya, ha manifestado esta mañana la satisfacción por la restauración de esta conexión, que fue suprimida siendo alcalde Mateo Isern por motivos económicos.

Desde entonces los vecInos de estas barriadas, que tienen una población notablemente envejecida debían realizar algún transbordo para llegar ir en transporte público al hospital de referencia, invirtiendo más de una hora. De esta forma, por ejemplo, debían trasladarse hasta una parada de las líneas 8 o 7 para después reslizar un transbodo y coger la línea 6 o la 29 para llegar a Son Espases.

Por ello, desde que se suprimió la conexión directa, su recuperación ha sido una reivindicación "casi diaria" de los vecinos de estas barriadas. Una petición que hoy se ha visto atendida por la EMT, que ha estrenado una nueva línea circular, la L36, que con una frecuencia de 45 minutos unirá estas barriadas con Son Espases, en un trayecto que durará entre 15 y 20 minutos en función de dónde se coja el bus.

La nueva línea estará servida por uno de los cuatro microbuses que acaba de recibir la EMT propulsados a gas y que, tal como ha señalado el teniente de alcalde de Movilidad y presidente de la EMT, Francesc Dalmau, dispone de 33 plazas y es completamente accesible tanto para personas con movilidad reducida como para los usuarios que deban desplazarse con cochecitos de bebé o silla de ruedas.

El alcalde, José Hila, también ha estado presente en el viaje inaugural realizado esta mañana y ha manifestado su satisfacción por poder atender una reivindicación de los vecinos de estas barriada que ahora dispondrán de nuevo de una alternativa de transporte público para poder desplazarse al hospital. El alcalde ha recordado asimismo que este nuevo servicio, al igual que la puesta en funcionamiento de la línea 40 que une el palacio de Congresos con la plaza Progrés, ha sido posible gracias a la renovación de la flota de la EMT.

El alcalde ha destacado asimismo que en estas barriadas viven también numerosas personas que trabajan en estas instalaciones sanitarias y que podrán dejar de utilizar el vehículo particular para ir a trabajar.

El la mismo línea se ha manifestado el gerente de Son Espases, Josep Maria Pomar, quien ha calificado como de "excelente noticia" la puesta en funcionamiento de esta nueva línea ya que desde el hospital habían detectado "la necesidad de recuperar esta conexión que podrá ser utilizada por muchos trabajadores y pacientes".

Hasta el momento, y desde que se eliminó la conexión con el hospital de referencia, el servicio entre estas barriadas y Son Espases se realizaba mediante el de transporte a demanda, que se realizaba desde Son Roca.

Esta línea se convierte en la segunda circular de la EMT, después de la del centro de la ciudad.

La nueva línea dispone de un total de 35 paradas y beneficia a un conjunto de barriadas con una población que suma unos 20.000 habitantes.

Las paradas de la L36 Circular de Son Espases son las siguientes: Son Espades, consultas externas; Hospital PalmaPlanas, Can Valero, Can Valero-zona comercial, Camí dels Reis-Estadi de Son Moix, Camí dels Reis-Canonge Sebastià Gili, Son Rapinya, Los Almendros-Son Pacs, Son Rapinya-Parc de Son Muntaner, Son Rapinya-Cide, Son Quint, Mussol, Son Xigalac, Florencia, Pardo Bazán, Son Serra-La Vileta, Son Puig, Son Roqueta, Son Roca, Son Roqueta, Son Puig, La Vileta, calle Vileta-Maribel, calle Vileta-Saragossa, Sa Vileta Son Peretó, Camí dels Reis-Estadi de Son Moix, Can Valero, Hospital PalmaPlanas, Son Espases-Hospitalització.