El Partido Popular de Palma apuesta por eliminar el carril bici de la plaza de España en caso de ganar las elecciones en mayo, aunque descarta devolverlo a Avenidas donde se ubicaba anteriormente. El candidato de los 'populares', Jaime Martínez, se ha mostrado partidario de consensuar un trazado alternativo con las entidades vecinales y sociales de Palma pero evita concretar la alternativa.

El carril bici de la plaza de España fue implantado por Mateo Isern, último alcalde popular de Palma entre 2011 y 2015, tras suprimir el carril construido por iniciativa del gobierno municipal de la socialista Aina Calvo en la legislatura 2007-2011, que discurría por las Avenidas y que estuvo operativo de 2009 a 2011.

En 2017, Gabriel Vallejo, concejal del PP responsable de la supresión del carril bici de las Avenidas en 2011, ya calificó la decisión tomada entonces de trasladarlo por en interior de la plaza de España como un "error de novato" porque "teníamos que cumplir una de nuestras principales promesas electorales".

Martínez pide un trazado de carril bici "bien pensado, segregado, con tramos continuos que no interrumpan el recorrido y señalado" y se compromete, en caso de ganar los comicios, a garantizar "la vigilancia y las sanciones a los que no respeten las normas".

El candidato considera que el carril de la plaza de España no es el único problemático y "el de Blanquerna también es un peligro por su cercanía a las terrazas y porque no está bien señalizado". Según Martínez, el recorrido de carril bici de palma "no tiene ningún sentido y se encuentra en un estado deplorable, con tramos inconexos, carriles mal señalizados, pavimentos que con un poco de lluvia patinan o que no se distinguen de la acera, lo que, de nuevo, pone en riesgo a bicis, patinetes y peatones".