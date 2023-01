Tenía pensado escribir sobre películas de espías durante la guerra fría, esas en las que intercambiaban prisioneros en puentes apartados y mal iluminados. Pero al mirar la foto solo podía pensar en lo que me hubiera gustado haber hecho la foto al puente original de Gaspar Bennàsar y no una réplica. Qué tristeza me da lo que han hecho con muchos elementos históricos de Palma.