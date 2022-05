SUSCRÍBETE Accede a todo el contenido de Diario de Mallorca durante un mes por menos de 4 euros

Los vecinos de Santa Catalina piden al Ayuntamiento que no utilice sa Feixina para celebraciones: "Ya no podemos más" "No sabemos si es negligencia, incompetencia o menosprecio hacia los vecinos, pero el resultado es que tenemos un barrio que sirve a intereses que no son los de los vecinos·", lamenta la Associació Barri Cívic de Santa Catalina