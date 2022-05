El alcalde en el Ayuntamiento de Palma, José Hila, ha asegurado este lunes que "la Policía Local está en Santa Catalina aunque no vaya de uniforme", de manera que responde así a las quejas vecinales por la presunta ausencia de efectivos en esta zona de la ciudad del viernes.

Preguntado por el operativo policial desplegado el viernes en esta zona de la ciudad, Hila ha apuntado en una rueda de prensa que había agentes de la Policía Local y que a veces, como en el caso de la Patrulla Verde, los policías "no van de uniforme, pero eso no significa que no estén".

El máximo responsable en Cort ha recordado que el barrio de Santa Catalina se ha sumado por primera vez al refuerzo especial del verano que lleva a cabo la Policía Local de Palma.

En esta línea, Hila ha abogado por "dejar trabajar a la Policía Local" trabajar en esta zona, una labor que ha considerado que "dará su fruto".

Además, ha dicho que las sanciones por los incumplimientos se interponen y se tramitan. "Son importantes", ha añadido.