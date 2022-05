Las quejas de los vecinos de Santa Catalina por el incivismo que sufre el barrio son incesantes. Esta semana han exigido al ayuntamiento de Palma que adopte «medidas efectivas e inmediatas» al respecto. En este sentido, el alcalde de Ciutat, José Hila, ha querido ser este jueves contundente con ellos: "La medida adicional es poner refuerzo policial este verano en el barrio".

Hila asegura que de lo único que dispone el Ayuntamiento para atajar estos problemas es de policías, "no tengo otra cosa", ha apuntado, para añadir que "no hay más policías que enviar, están todos ya en la calle". Así, ha reclamado que se reconozca" el esfuerzo que está haciendo Cort en este sentido, porque es el primer año que se pone refuerzo policial en verano en este barrio". El alcalde de Palma ha resaltado que va a haber más policía que otros años en la barriada debido al refuerzo policial, pero ha insistido, como en anteriores ocasiones, en que "a la policía hay que dejarla trabajar". "A base de días de estar allí presente disminuirán los problemas en el barrio, pero no lo hace el primer día, lleva su tiempo", ha matizado.

Además, ha afeado a los vecinos de Santa Catalina que denuncien "hasta que la gente pasee por la calle", porque "so no es un delito", ha apuntado. "Ya no es tiempo de covid, la gente pasea por la calle, es un derecho ciudadano", ha manifestado.

Denuncias ignoradas

En cuanto a la presencia policial, la Associació Veïns Barri Cívic ha pedio esta semana que los agentes patrullen a pie por la barriada. "La policía, si no baja del coche y no notifica y sanciona los incumplimientos reiterados de normativa municipal, no sirve por nada. Solo para gastar gasolina", lamentaba la entidad.

Cabe destacar además, que esta asociación se quejaba también de que cada días hay nuevas denuncias de residentes que la Policía no atiende. En este sentido, Hila ha asegurado que "los policías están y dentro de sus competencias actúan sin ninguna duda".