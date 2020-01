Cort deberá pagar el 75% del concierto suspendido de la plaza de España

El Ayuntamiento de Palma deberá abonar el 75% de los gastos ocasionados por el montaje del escenario y de los equipos de sonido y de luz del concierto de la plaza de España suspendido el pasado día 19 debido a las condiciones meteorológicas.

El teniente de alcalde de Participación Ciudadana, Alberto Jarabo, ha afirmado que las condiciones de los distintos seguros que cubrían las contrataciones de la Revetla no influyeron en la decisión de mantenerla, pese al mal tiempo y a que la ciudad durante todo del día estuvo en alerta amarilla.

En el caso de que se hubieran suspendido todas las actuaciones Cort debería haber abonado el 75% de los escenarios y equipos de luz y sonido, mientras que el seguro se hubiera hecho cargo del gasto ocasionado por las actuaciones musicales.

El de la plaza de España fue el único concierto de los siete programados el día de la Revetla que fue suspendido antes de comenzar. En el resto de las plazas, Cort deberá abonar la totalidad de los gastos previstos en el contrato, puesto que el seguro suscrito por el Ayuntamiento así lo establece.

Por lo que respecta a las actuaciones, el seguro estipula que si estas comienzan, el contratista (en este caso el Ayuntamiento) debe hacerse cargo de la totalidad de los gastos, aunque la actuación de un grupo concreto tuviera que ser suspendida antes de iniciarse.

Lo anterior es lo que sucedió el pasado domingo en el resto de las seis plazas de la Revetla. Si bien las actuaciones previstas también tuvieron que suspenderse una vez iniciadas en sa Feixina y las plazas Joan Carles I y de la Reina, el Ayuntamiento deberá abonarlas íntegramente como si se hubieran celebrado.

El teniente de alcalde ha asegurado que estará "encantado" de explicar a la oposición cómo se tomó la decisión de mantener la revetla. Aseguró que en todo momento estuvieron en contacto con la Policía Local, los Bomberos y los servicios de seguridad en cada plaza y que en Palma no se decretó la alerta naranja, momento en el que sí hubieran suspendido los actos.

Jarabo ha reiterado que la decisión de no suspender la Revetla pese a la lluvia y el viento fue "correcta". El teniente de alacalde ha asegurado asimismo que la Revetla no se puede aplazar debido, entre otras, cosas al gran movimiento que supone su organización y al hecho de que los grupos musicales contratados no disponen de fechas alternativas.

Por último ha admitido que, tal como se contempla desde hace años por parte de grupos ciudadanos como Orgull Llonguet o las cofradías de Sant Sebastià, las fiestas del patrón deben "repensarse", aunque no es partidario de cambiar de fecha.

Al respecto ha anunciado que, en breve, va a iniciar un proceso de participación y va a convocar a la comisión de fiestas, organismo que no se reúne desde hace más de cinco años, si exceptuamos que hace dos se convocó a sus integrantes cuando ya se habían adoptado todas las decisiones.