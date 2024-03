L'externalització de les autoritzacions d'obres: via ràpida per a la corrupció

El desastre que ha succeït a València ens hauria de fer reflexionar, especialment als que tenen responsabilitat en l’autorització, la regulació i el control de la construcció.

El Govern ha ofert barra lliure als hotelers perquè puguin continuar ampliant les places dels hotels i creant riquesa.

Els constructors no volen ser menys. Demanen eliminar controls, «cremar» la Comissió de Medi Ambient i suprimir l’Agència de Defensa del Territori.

Cremar la Comissió de Medi Ambient perquè els seus informes limiten les possibilitats de construir sense avaluar prèviament les repercussions per al Medi.

Suprimir l’Agència de Defensa del Territori que es va crear per afrontar la indisciplina en les àrees rurals perquè està complint la funció. És a dir, controla i fa complir la Disciplina Urbanística, posant multes, aturant les obres i, si no se poden adaptar a la normativa, demolint-les. Desgraciadament només pot actuar als termes municipals que el seu ajuntament li ha delegat la competència. No és el cas de Palma. Som testimoni que també a la capital fa falta.

La nova mesura anunciada pel Govern Balear es proposa externalitzar la gestió dels Permisos d’Obra, per reduir el temps d’espera. Serà una entitat i no l’Ajuntament qui autoritzi. Ésś una resposta a la insuficiència dels Ajuntaments per gestionar els Permisos i... a la petició dels promotors que volen escurçar els processos.

Externalitzar, per una part probablement accelerarà les concessions, i per altra, facilitarà la corrupció, sempre a prop del poder. I en cas de denúncia de corrupció o de problemes derivats de la concessió l’entitat concessionària privada podrà dissoldre’s. Mentre que els càrrecs polítics tendran un tallafocs per evitar ser imputats, jutjats i condemnats. Aquesta estratègia no és original. Recorda la que va fer servir Jaume Matas quan va crear càrrecs - titelles per escapolir-se si les trampes que feia es destapaven. No se’n va sortir del tot.