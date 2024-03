Un futur problemàtic

Si fins ara parlàvem d’anomalies atmosfèriques, fins i tot de modificacions dels climes a tota la Terra per causa de l’alentiment dels corrents oceànics, ara ho podem fer amb relació a la pujada del nivell de la mar. La data d’alteracions inquietants és en unes dècades, quan les previsions dels científics anticipen un desglaç contundent. Com a conseqüència, les zones més poblades del planeta -les costes asiàtiques, americanes, africanes i europees- passen a estar seriosament anegades. La desaparició prevista a la segona meitat de segle de més de la meitat de les nostres platges -evidentment del turisme- facilita la visualització.

Podríem qualificar aquesta dècada com el final de l’era de confort i l’inici d’un període veritablement problemàtic per al conjunt de la nostra espècie. Malgrat que el desglaç no pot ser de moment revertit, confiem que la descarbonització sigui considerat un objectiu prioritari a l’agenda de la COP29. L’existència d’interessos contraris dels governs petroliers en assolir un acord mundial per aturar les emissions de CO₂ requereix una ciutadania conscient, solidària i manifesta de la urgent necessitat.