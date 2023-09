S’imaginen que te poguessin multar per no contestar en català si t’ho demanen? És el que proposa Vox d’altra llengua. Si s’aprovés tal proposta del castellà i el PSM la portés igual del català al Parlament prest hi hauria més multes per llengua que de tràfic (o d’iots, riguin) i l’Administració se les pagaria a milers a ella mateixa. Aquesta és altra mostra del respecte i de la empatia de Vox. La dels que segreguen els fills per sexe (imaginin a la resta) o la que ens imposa llengua, religió, tortures i maneres. Són gent d’ordre. Del seu ordre. No són conscients dels castrats que són i només pensen en castrar? Els humans sovint castrem sense adonar- nos. Vigila el feixista que portes dintre. Quan manco te penses, surt a pasturar. Vox treu el seu natural sens vergonya per que és un malalt sens vergonya. Altres ho dissimulen. Han tirat un ham i veurem qui pica. Igual feia Hitler.