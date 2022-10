Es notorio que el sistema educativo actual devalúa la importancia de la ortografía. Las redes sociales tampoco favorecen el uso correcto del lenguaje. Entre otras irregularidades, las «H» ya son una especie en vía de extinción. Me chirrían los dientes cuando recibo mensajes llenos de faltas de ortografía o de gramática.

Crece mi indignación cuando leo carteles emitidos por alguna administración pública que no respeta las reglas ni ortográficas ni gramaticales.

En el paseo que va de El Portixol a Ciudad Jardín, el Ayuntamiento de Palma ha colgado unos letreros dirigidos a los ciclistas que dicen: «No SURTIS del carril, RESPECTEU ALS vianants».

Estoy segura de que el ayuntamiento tiene unos asesores lingüísticos cualificados que deben corregir todos aquellos documentos, impresos, carteles… que van a publicarse.

Por una parte, en catalán, la preposición «A» no puede preceder el complemento directo. Lo correcto es: E LS vianants .Por otra, los dos verbos deben conjugarse en la misma persona , y no uno en segunda persona del singular y el otro en segunda del plural ya que ambos se dirigen al mismo lector. Tiene que decir: NO SURTIS……RESPECTA.

Propongo que se sustituyan estos carteles por unos nuevos escritos correctamente y que el gasto ocasionado sea deducido de la nómina de los asesores lingüísticos pagados por la ciudadanía con sus impuestos.

PD: Por otro lado, un aplauso al ayuntamiento que ha reparado las farolas de mi calle unas pocas horas después de comunicar la incidencia.