Un Consell en moviment

Llorenç Galmés, presidente del Consell de Mallorca. / DM

Llegia l’altre dia, en un llibre de Josep Maria Esquirol, detall d’un bon amic pel meu recent quarantè aniversari, que la no indiferència és el cultiu del llindar; entenent per llindar la fita o límit d’allò que hom és capaç de suportar.

Quan un suma dècades a la seva cronologia sempre gira la vista enrere i adverteix com ha canviat la vida i Mallorca. La indiferència instal·lada a consciència dins la nostra societat ha fet gairebé desaparèixer els llindars mentre problemes menors prenen sobtoses dimensions. Pot ser perquè centrar-nos en allò que és immediat i ens és aliè ajuda a no pensar en allò que sí ens colpeix a consciència.

Otros artículos de Bernat Vallori

La veritat és que hem experimentat canvis de calat els darrers temps. Canvis que reclamaven polítiques d’alçada però el solipsisme i la mesquinesa dels anteriors governants va provocar que aquests, a dia d’avui, siguin problemes enquistats i de difícil solució. Tot i això, el president Galmés, en lloc de recular, manifesta visió estadista –insular seria més apropiat en aquest cas, si se’m permet la llicència- i ja dóna sobrades mostres de tenir determinació actuant pels interessos illencs.

Valle-Inclán deia que les coses no són com les veiem, sinó com les recordem, però avui els mallorquins les recordem de la mateixa manera que les veiem: saturació, problemes de mobilitat i retencions, transport públic i infraestructura precaris, ...

Però el moviment es demostra caminant i pel que fa a la mobilitat, competència del Consell, l’equip de la conselleria ja ha recuperat, entre d’altres, les tasques de manteniment i renovació de la xarxa viària, fa pàrquings dissuasoris intermodals, posa en marxa importants projectes sobretot en la millora dels accessos a Ciutat i elabora un estudi de càrrega per saber la capacitat real de la nostra illa.

Molts d’ells són canvis amb el comú denominador de què es tardarà a veure’n resultats. Però n’hi ha un de distint: retirar el carril VAO, ineficaç i culpable d’augment de la sinistralitat, és una decisió senzilla que significaria una ràpida millora. Una sola decisió va provocar el caos i una de sola ajudaria a solucionar-lo. El Consell vol dur-ho a terme però la DGT –organisme competent i depenent de l’estat- s’hi oposava... almenys fins ara. Perquè en un gir espectacular dels esdeveniments, la DGT ara està oberta a eliminar el carril tot estudiant els informes tècnics que fa mesos els vam remetre. Bé... benvinguda sigui tot i arribar a destemps i amb deu mesos de demora.

I amb tot, el partit socialista demostra, com a únic consens, la incapacitat de posar-se d’acord amb quina és la seva pròpia postura. La Sra. Cladera, amb les seves quimeres, ara s’oposa al seu propi partit i segueix defensant el VAO i, no contenta amb això, encara demana crear-ne més. Seria un espectacle divertit si no fos tan preocupant.

Recordem tots els dies quan l’esquerra ostentava el poder... oh! quins temps aquells de gran confusió i on les solucions existien només en pancartes! Per sort els mallorquins som gent de món! Reservats, sí, però de llindars clars i quan va ser el moment elegirem canvi. Un canvi que sabem que, en alguns casos, no serà ràpid -el món no se va fer en dos dies, deim- però que cal planificació, valentia i alçada per dur-lo a terme.

En un moment en què la política ha perdut la credibilitat, ara sí el Consell està en moviment i compromès amb els mallorquins per damunt de la immediatesa o el partidisme i el president Galmés demostra ser el canvi que avança, el que necessitàvem. n