Crisi migratòria: el compromís d’uns, l’oportunisme d’altres

A ningú se li escapa ja que la passivitat i la inacció en matèria migratòria del Govern central –principal agent en matèria d’immigració-, i l’efecte crida de les seves polítiques ha provocat una crisi migratòria i humanitària sense precedents en territori espanyol.

L’altre dia el president del Govern deia, des del faristol del Congrés dels Diputats, que Mallorca es troba ‘a primera línia del drama migratori’. I per un cop, sense que en sigui precedent, estic d’acord amb ell: estem a primera línia d’aquesta crisi i és un vertader drama humanitari. Però cal afrontar la qüestió amb polítiques eficaces, el control de les fronteres i la cooperació amb els països d’origen i, mentre això manqui, el problema dels menors arribats per mar continuarà.

Otros artículos de Bernat Vallori Tribuna Un Consell en moviment

Mentre el partit socialista i el Govern central viuen totalment aliens a la realitat, Mallorca ha acabat consolidant-se com a ruta migratòria i les nostres costes són destí final de l’arribada de menors no acompanyats (a diferència d’anys anteriors, en què arribaven uns 3 menors per any, enguany ja arribam als 146 -40 en la darrera setmana- i sumant.

El Consell de Mallorca és la institució encarregada de proveir d’assistència i integració social als immigrants arribats a les nostres costes i, amb aquest fi, durant el darrer any hem ampliat el servei d’acollida per tal de poder atendre els menors però la capacitat de la institució insular ha arribat al límit quant a recursos econòmics (recordem que cada menor acollit suposa una inversió de quasi 90.000 euros l’any) i professionals. És imperativa, per tant, la implicació de l’estat, per tal de proveir el Consell dels recursos econòmics, espais i professionals que siguin necessaris perquè no es reprodueixi la situació d’emergència que es viu a les Illes Canàries.

Convindrà el lector que a misses dites és molt fàcil escollir la millor postura moral que s’hauria d’adoptar en cada moment però en moments de dificultat és quan es mesura el lideratge. Aquest Consell de Mallorca, una vegada més, demostra que no defuig les responsabilitats sinó que, el contrari, les afronta pel bé de la societat mallorquina. Des del primer moment el president Galmés ha dispensat amb lo indispensable i no s’ha preocupat de res més que de fer lo possible per tal de complir amb l’obligació moral, humanitària i legal d’acollir els menors no acompanyats que arriben a les nostres costes.

I, mentre, l’actitud del partit socialista de Mallorca és d’una grosseria escandalosa. La senyora Cladera poques vegades practica lo que predica i ara intenta, un cop més, convertir drames en negocis polítics. En lloc d’oferir-se a disposició i de mediar amb Madrid perquè ens arribin els recursos necessaris pels menors, l’únic que li preocupa és rompre el pacte de la institució insular. No se n’adona la portaveu socialista que la seva indiferència davant del problema, les mentides i la crítica sense contingut la fan la més ultra d’entre tots els representants de Mallorca.

Per sort de tots, però, al final no ens jutjaran les crítiques dels nostres oponents sinó les conseqüències dels nostres actes.