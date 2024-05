Neomallorquins valencians

Els jubilats tenim poques coses a fer i per això, si ens ix alguna feina, ho agraïm i ens hi posem. Tindre cura dels néts potser que siga la feina més gratificant, així com col·laborar en activitats socials, fer un esforç intel·lectual i ajudar un amic, escriure un poc, llegir i/o rellegir algun llibre i poca cosa més; el que importa és acceptar que arribats a la jubilació ens queden poques festes per celebrar. Jo tinc la sort d’haver-me pogut traslladar a Mallorca, on tinc els fills i els néts i poder fer d’avi cada dia. La dóna i jo, idò, ens hem empadronat ací i som uns neomallorquins, que hem canviat de casa, poble i autonomia, però no de llengua.

Els mallorquins són gent seriosa i discreta, o siga que no els agrada massa els tiberis ni les traques com als valencians. Però que siguen gent tranquil·la no vol dir que no protesten i que quan ho fan arriben més al fons que els valencians, per exemple en el tema de la llengua. Protesten per la perversa intenció de Vox (i del PP amb qui governen) d’agredir la llengua, seguint els passos dels seus col·legues valencians: dividir la llengua, ací dient que cada illa té una llengua, que en total són cinc; degradar-la en l’administració i l’ensenyament, suprimint el requisit lingüístic i la immersió; finalment, substituir-la pel castellà.

Per a més vergonya tenen la col·laboració del rei espanyol que ha atorgat el títol de Real a una Academi de sa llengo baléà. Les protestes han estat tan fermes que fins i tot el PP balear s’ha acollonat i ha hagut de dir, amb la boca petita, que la llengua de les illes és la catalana; segurament han recordat el que li passà a Bauzà.

En casos de conflictes com aquests, l’única autoritat que reconeixen els tribunals és el Diccionari de la Real Academia Española i aquesta institució acadèmica defineix la llengua catalana com la llengua pròpia de Catalunya, el País Valencià i les Illes i territoris veïns de França i d’Aragó. I sobre el balear i el valencià diu que són dialectes del català. Talment com ho reconeix la romanística mundial i totes les universitats i com apareix en tots els llibres de llengua de totes les editorials. La casa real, això ho hauria de saber. A quina autoritat han demanat un informe obviant la RAE i la ciència?