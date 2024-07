Raimon

Antics alumnes de l’institut de Silla, que continuen reunint-se a sopar des de fa 50 anys, tenen ganes que vinga i els conte coses de la política balear. Com els donava història i valencià, fins que em depuraren, tenen ganes de reviure historietes amb mi, que des d’aleshores he viscut a Silla i mantingut el bon rotllo de quan ells tenien 15 anys i jo 30 i féiem viatges. Els avanç que a les Illes estem com al País valencià en aquells anys 70 del segle passat, quan l’administració pretenia controlar que els professors no burlàrem les directrius de la dictadura. La meua opinió ara és la mateixa que aleshores: que amb Espanya, i des de fa segles, nosaltres no anem enlloc i que, com cantava Raimon, «quan creus que tot acaba, torna a començar». Per exemple, ara mateix alguns pensaven que l’enfrontament ancestral entre Espanya i Catalunya podria acabar, per raons d’oportunitat, ja que tenim de cara el Govern central (poder executiu) i el Congrés (poder legislatiu) i una llei d’amnistia positiva. Però, uns jutges (poder judicial), en lloc d’aplicar la llei, la reinterpreten, segons la seua ideologia i s’oposen... Sort tenim que ara formem part d’Europa i podem confiar que la justícia europea farà que els jutges espanyols se l’embainen.

És evident que si fóssem lliures, els deia, que no ho som perquè hem perdut totes les guerres, tot ens hauria anat millor, però no hem tingut la sort de les colònies de l’imperio, ni de Portugal, que s’independitzaren. Si volem que tot canvie, doncs hem d’alliberar-nos del franco-espanyolisme que encara inspira partits, pseudo-sindicats, patronals, casernes, jutjats, mitjans de comunicació... I de la por que perdura per l’Espanya més endarrerida. Per aixó hem de col·laborar amb les propostes dels partits, sindicats, i associacions democràtics. Com sabeu, estic passant temporades a Mallorca on el govern del PP, amb un pacte especial amb Vox, està cedint en temes com l’ús i ensenyament de la llengua, la llei de memòria democràtica, la violència masclista... Per ventura, ara mateix s’ha obert una crisi que trencarà tots els pactes entre els dos partits de dretes, que són letals per als populars. La ruptura és per la qüestió dels menors immigrats que s’han de repartir per totes les autonomies i que Vox no accepta. La situació és complexa, perquè hi ha interessos de molt mal endreç, especialment pels sous que deixaran de cobrar els voxistes.