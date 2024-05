Academi Real de sa llengo baléà

El pleno del Parlament / B. Ramon

A València tenim l’Acadèmia de la llengua valenciana, i també l’Acadèmia Valenciana de la Llengua, o siga dues acadèmies, oposades. La primera és blavera pel seu caràcter secessionista i la nul·la activitat intel·lectual. La segona té autoritat per a normativitzar la llengua (fer ortografies, gramàtiques, diccionaris, etc.). A les Illes (Balears i Pitiüses) la capacitat normativitzadora la té la Universitat, però acaben de crear l’Academi de sa llengo baléà, que també podem considerar blavera. Les dues institucions són negatives perquè tenen l’objectiu de sembrar la desunió i la desconfiança en l’ensenyament i en l’ús de la llengua. Les dues neguen la unitat de la llengua catalana, en contra de la ciència lingüística i de la Real Acadèmia Espanyola, que afirmen que tant el valencià, com el balear i els altres dialectes, ho són de la llengua catalana, exactament com passa en tots els idiomes del món, inclós l’espanyol. Amb les dues intenten manipular l’ensenyament, els mitjans de comunicació, els documents oficials, etc. sense tenir ni la competència intel·lectual, ni legal, ni moral per a fer-ho.

Precisament totes les sentències judicials al respecte, si que reconeixen la unitat de la llengua que ells neguen. A més a més, les lleis, decrets i ordres de les dues comunitats respecten la unitat, i malgrat això, els actuals governs valencià i balear (PP i Vox) han posat en marxa les dues pseudo-acadèmies, pretenent canviar les normatives i substituïr-les per dues altres contradictòries, impossibles, absurdes i esperpèntiques.

Si el que pretenen fer amb la llengua catalana ho intentaren amb l’espanyola, què passaria? Si els projectes que volen imposar-nos els feren també les decenes de dialectes de l’espanyol, i volgueren organitzar decenes d’acadèmies i normatives per al murcià, el canari, el mexicà, el cordovès, el colombià, etc., cap govern espanyol ni latinoamericà no ho consentirien i els promotors serien reclosos en manicomis. És evident que tot ens passa perquè la nostra llengua ha estat minoritzada (reduïda intencionadament), mentre que la espanyola és supremacista. Per a major escarni, les pseudo-acadèmies valenciana i balear han estat autoritzades incomprensiblement per la monarquia com Acadèmies Reals. Ja se sap que els reis no són massa lumbreras, però els funcionaris que els assisteixen haurien de tenir estudis. Com aquestes maniobres les promouen partits i organitzacions d’extrema dreta i de dreta franquista, ens oposarem i guanyarem, com guanyàrem a Bauzà a les Illes i al PP més blaver al País Valencià.