El present contra el futur

Vehiculos durante un atasco en la Vía de Cintura de Palma. / Miguel Vicens

La declaració del 2019 per part del Govern Balear sobre l’emergència climàtica ens diu que «la declaració d’emergència climàtica sorgeix de la necessitat d’establir polítiques reals i eficaces capaces de minimitzar el canvi climàtic sobre la base de l’Acord de París de la Convenció de les Nacions Unides, el qual estableix, entre altres objectius, limitar l’augment de la temperatura del planeta en 1,5 °C i haver descarbonitzat l’economia a mitjan segle XXI».

Per un altre costat, l’impacte planetari de la covid en el 2020 ens va fer repensar la nostra economia i la nostra manera de viure. Malgrat la Llei aprovada pel Parlament Balear a través de la Iniciativa Legislativa Popular impulsada pel GOB i altres entitats socials, on es posa l’accent en preparar-nos pel futur, continuam actuant sobre el present com si el futur no hagués d’arribar mai. Actuam per les urgències del present més que per les necessitats del futur. Prioritzam els interessos particulars immediats a curt termini, per sobre del benestar de la majoria a llarg termini.

Ara tornen les veus triomfalistes perquè el turisme creixerà molt aquest any, per damunt del 2019. Aquestes veus no volen sentir parlar del risc del monocultiu turístic pel futur de la nostra terra. No volen sentir a parlar de l’impacte a llarg termini sobre els recursos naturals, la contaminació, els residus, etc.

Aquest passat febrer, l’aeroport de Palma va tenir un 15% més passatgers que el mes de febrer del 2019. Les previsions dels mesos que venen indiquen més creixement. Vàrem tancar el 2023 amb 31.105.987 passatgers i és probable que enguany arribem als 34 milions. Quina petjada ecològica pot tenir un tràfic amb aquest volum de persones viatjant i circulant per Mallorca? Reduirem les emissions de CO₂? I el consum d’aigua? I el consum d’energia? Segur que no, creixen encara més els efectes negatius del turisme.

Aquest creixement del nombre de passatgers i de turistes implicarà més immigració per cobrir els serveis que exigeix aquest model turístic, fet que podria provocar una major tensió dels lloguers i una dificultat per accedir a un lloguer potable. És probable que el PIB turístic augmenti encara més que el dels altres sectors. També és probable que el nombre de creueristes pugi i Palma sigui intransitable, inaccessible... «No parking», com diu la cançó de moda. O sigui, morirem d’èxit com cada vegada que sortim d’una crisi internacional. Un cop més ignorant el canvi climàtic, un cop més cap al precipici del que parla Toby Ord de la Universitat d’Oxford.

Els que actuen mirant els seus interessos polítics i econòmics del present i actuen contra les necessitats del futur de la majoria, tenen una perspectiva curta de mires que pot tenir conseqüències devastadores a llarg termini. Mallorca no pot esperar més al canvi del model econòmic. Hem de començar de bon de veres a diversificar i intensificar la descarbonització, si no volem que els nostres fills i nets ho passin molt malament.