A los libros y a las mujeres canto, de Maria Elorza.

Festival Majordocs 2023. Cineciutat.

Quan un dia, cansat de jugar a fer cabanyes al bosc i de fer-me arcs amb ullastres i albons per disparar als turistes que venien a Mallorca, vaig descobrir els llibres i lo que amagaven a dins, crec que em va canviar la vida per sempre. Els llibres per mi són la llibertat, el somni, la música... ho són tot. És el primer documental sobre els llibres que m’ha tocat ben endins. La manera d’ajuntar imatges i trossets de pel·lícules amb entrevistes i reflexions dels protagonistes me va encantar, maldament enyoràs una mica la presència dels homes, perquè la història té un caràcter fortament femení. «És que en los colegios no os enseñan nada...» vaig entendre que deia una dona parlant de la seva col·lecció de llibres. I té tota la raó, perquè avui, els joves, s’estimen més aprendre a manetjar alguna aplicació de mòbil per impressionar als seus amics abans que agafar un llibre. Ignorància i mentira per tots els racons. Mos queixam de la violència de gènere, de les guerres, de les màquines que modelen els nostres fills... com no pot ésser d’altra manera. Si la gent llegís una mica més, si estimassin més els llibres que no voler ser un Messi potser no estaríem tancats dins aquest desbarat de món.

Avui dematí, mentres berenava, he sentit en un programa de tertúlies de radio que l’homo encara pensa molt en l’imperi romà. Diuen que n’Elon Musk sempre ha pensat en l’imperi romà, i és vera, deia el locutor, se pot comprovar per internet. Aquest homo creu que és l’emperador de Mart. Vaja herència mos ha deixat l’imperi romà, me qued amb els aqüeductes.