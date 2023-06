Les temperatures altes i algunes activitats pròpies de l’època estival poden tenir efectes sobre determinades patologies cròniques incloent les respiratòries. L’escalfament global de la terra és una realitat inqüestionable a la qual ens hem d’adaptar i estar preparats per pal·liar-ne els efectes sobre la salut, especialment dels pacients amb malalties cròniques.

Per això, és important tenir en compte una sèrie de mesures per els pacients amb malalties respiratòries evitin els efectes adversos de la calor sobre els seus pulmons. A continuació exposem una sèrie de recomanacions per tal que els pacients amb patologies respiratòries puguin tenir cura dels seus bronquis i pulmons:

Evitar temperatures extremes. És difícil pensar com seria l’estiu sense l´aire condicionat. Les temperatures fresques poden ser un bàlsam davant de la calor, però també un perill per a la salut dels nostres pulmons, especialment la dels pacients amb malaltia pulmonar Obstructiva crònica (MPOC) o amb asma. Segons un estudi de la Sociedad Española de Neumologia i Cirugia Torácica (SEPAR) fins a un 20% dels quadres catarrals, de laringitis, faringitis o de processos bronquítics que es produeixen a l’estiu, tenen l’origen en l’ús inadequat de l’aire condicionat. Com a norma, la temperatura de l’aire condicionat no hauria de baixar mai dels 22,5 graus, encara que l’ideal és que es mantingui al voltant dels 24- 26 graus; la humitat relativa hauria d´estar al voltant del 35 al 60%. Sempre és convenient portar alguna peça lleugera de roba que ens pugui protegir al romandre en els llocs més freds, mentre el cos s’aclimata.

Cal vigilar la hidratació del cos prenent líquid abundant, principalment aigua, ja que l’aire condicionat fomenta la sequedat de les mucoses nasals, cosa que origina molèsties respiratòries. Pel que fa als aparells d’aire condicionat, cal conservar-los en condicions òptimes de neteja, ja que un manteniment deficient pot contribuir a l’aparició de malalties com la legionel·losi, responsable de pneumònies greus. Els sistemes de climatització també poden ser colonitzats per fongs que provoquen rinitis, asma o pneumònies.

Nedar en piscines amb excés de clor, pot augmentar les possibilitats de desenvolupar crisis d’asma, sobretot en nens. A més, entre els menors, l’excés de clor ho acusen abans els que tenen al·lèrgia o híper-reactivitat de les vies respiratòries. D’altra banda, les persones exposades a l’aigua amb clor com són els monitors, els cuidadors, el personal de manteniment, etc., també tenen risc augmentat de malalties respiratòries i d’aguditzacions de les mateixes.

No s´ha d´oblidar el tractament, doncs es molt important, per als pacients amb malalties respiratòries que es desplacin a d’altres indrets, el portar els medicaments que han de prendre i en la quantitat suficient per a tots els dies que estaran fora del seu domicili. Han de tenir les instruccions mèdiques necessàries per a les possibles aguditzacions i consultar al metge sobre el tractament a seguir en cas de dubte. Els pacients amb asma severa han de tenir en compte el pla d’acció que li hauran recomanat per tal d´actuar davant d’una crisi durant les vacances, inclús portar corticoesteroides en comprimits per poder-los prendre seguint la pauta pactada amb els seus facultatiu. Els pacients amb MPOC a més de portar corticoides a la farmaciola hauran de tenir a mà un antibiòtic, per prendre en cas que es produeixi una infecció respiratòria que li provoqui ofec, i/o una major expectoració i/o canvis en la coloració de l’esput passant de blanquinós a groguenc, verdós o marronós.

Fonts d’informació:

