El muy importante consejo de hacer amigos hasta en el infierno no se puede anteponer a la honestidad. No me refiero al decoroso gesto de meterse la camisa por dentro y mirar al suelo si te cruzas con un diácono, sino a la decencia que quema como anestesia inyectada debajo de una uña.

Sin más, que no queremos zanganear keywords en el hype creativo apocalíptico laboral de la IA. Preferimos dedicar espacio a conjeturar trabajos, oficios y colocaciones que mucho antes de ser borradas por la máquina, acabarán implosionando aztecamente por el hecho de faltarles la inteligencia natural a secas.

La listeza nos bajó de los árboles y nos metió en taxis que huelen mal, pitan, insultan o no saludan. Con el gesto Thanítico del chasquido de una corbata y un agua de 11 céntimos, las apps de chóferes wannabe son un nivel mayor de cociente intelectual. En Mallorca, el lobby taxi ha lobotomizado el hemisferio de la movilidad urbana y debemos ser la única Comunidad Autónoma del primer mundo español que no tiene Cabify. Turistas en el Born esperando taxi horas ni cotiza. Como el verano pasado. Quiénes son los piratas.

No tenemos patinetes de alquiler. Aleluya. Bicis sí tiene Palma. Las acabamos de poner tras consultar con hoteles boutique si les va bé. Supongo. La sinapsis dio para colocar unas bicis azul hierraco que no usa nadie, y unas electrificadas rositas, de las que nunca quedan. Claro. Ya que son las que te permiten no llegar tot suat al laburo.

En la era IKEA hablemos de tapicerías. Ya solo se encuentran en barrios gerontocráticos, que no gentrificados. Están más ocupados que Son Dureta, no tapizan casi nada, y sí, triplican el precio de un mueble nuevo y multiplican por cinco el de Wallapop.

En el taller la regla es fácil: a mayor mancha negra en la pared, menos materia gris. Nada está por escrito, pues poco se comprueba. Qué apañar y qué pre romper. No se repite taller en España. ¿Franquicias? Pásense por las reviews de Norauto, Highway to hell. Por algo en todas las series donde a la gente le pasan cosas muy chungas salen talleres.

Algunos empleados de banca están tan indignados con los recortes de personal y cierre de oficinas que hacen todo lo que pueden por conseguir que a ellos también se les despida. Maltratar a los pocos españoles que aún pisamos sucursales. Alguien inteligente haría exactamente lo contrario. Menos trajes y más sonrisas. Y un chiste por día a nuestros mayores.

No parece muy conveniente que las niñeras que se anuncian escriban que son complacientes. Que su foto no sea la de la psicópata de La mano que mece la cuna ni la de la última novia de Bad Bunny. Algo entre medias es más inteligente. Sobre todo porque la niñera la elige la madre, no el sugar daddy.

—Deja de elucubrar sobre el límite ético de los derechos de autor que entrenan modelos algorítmicos, y ponme el café como te lo he pedido, que hace cuatro años que vengo al mismo bar, Xisco.

Vean que hay cosas mucho más presentes a las que temer que a la IA. Pues hay que tener miedo a las cosas en orden de llegada.

Por último, si se escribe sobre profesiones en general y personas de estos ramos nos conocen, y aunque nuestro ánimo sea performativo y no ofensivo, pues miren, no dejen por escrito mal de ellos. Aunque el muy importante consejo de hacer amigos hasta en el infierno no se puede anteponer a la honestidad. La que duele y anida primaverales rencores. Menos teniendo el coche en el taller y una astilla clavada en el dedo.

Cierre el texto con la imagen mental de la repulsiva lengua de Einstein hecha emoji.