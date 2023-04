Quan el Club Diario de Mallorca va encetar la seva singladura fa trenta anys, em vaig oferir al seu director de llavors, Jordi Bayona, com a redactora, secretària i cuinera de croquetes per a esdeveniments amb una recepta materna infal·lible. No va quallar i les meves aventures professionals van seguir per altres camins dins i fora de la casa, però el Club va seguir formant part del meu univers preferit. Assistir amb l'alè contingut a una sucosa confidència “ara que ningú no ens sent”, comprendre assumptes complicats de la mà d'un expert que fa senzill allò complex o descobrir els múltiples matisos de la realitat en una variada taula de debat és un luxe a l'abast de tots que aquesta capçalera comparteix amb la societat mallorquina des de la seva inauguració, complint el mandat del president de Prensa Ibérica, Javier Moll, de fer del Club una extensió del treball periodístic, que pugués contribuir a la pluralitat i a l'expansió del coneixement. Res de tot això no hauria estat possible sense la passió i l'esforç dels seus màxims responsables.

A més de l'esmentat Bayona, Miguel Borrás, Mercè Marrero, Alberto Fraile i ara, María Jesús Riera. He tingut ocasió de treballar amb tots ells i puc assegurar que són persones que remouen cel i terra per tenir els millors ponents i els actes més interessants, igual que Arturo Ramos, responsable de l'àrea d'esdeveniments que ajuda a fer possible l'impossible. He d'agrair també a Pere Estelrich la seva dedicació per posar en marxa el Foro Bellver, un singular espai dins del Club per abordar temes d'interès humanístic, sense cap limitació temàtica, amb un propòsit senzill i ambiciós: que el públic assistent pugui dir en tornar a casa: “ha estat una vetllada interessant, ha valgut la pena”. Tota aquesta activitat de milers d'actes i ponents es projecta més enllà de l'auditori des de la redacció que plasma el que s'esdevé a les pàgines del diari, la web i les xarxes socials. Gràcies a tots els que heu fet possible aquesta gran comunitat, on els suscriptors i suscriptores ocupen un lloc preferencial.

La celebració dels trenta anys n'ha sumat un més a aquesta gran família,el periodista Iñaki Gabilondo, que va mantenir una excepcional conversa amb Matías Vallés. Amb la seva intervenció, Diario de Mallorca ha volgut simbolitzar la seva aposta pel periodisme honest i per la curiositat infinita per explicar als lectors les claus de què va passar, què passa i què passarà. En el Club Diario de Mallorca tothom pot dir el que pensa lliurement, tothom ha d'acceptar també la crítica, com correspon a un sistema democràtic, i tothom ha de procurar trobar punts de confluència per avançar des del màxim consens possible davant els grans reptes de la nostra societat. Ara que a molts de llocs del planeta es sent el renou de bales i bombes, reivindico aquest espai de comunicació humana mitjançant les paraules. Ara que a molts de llocs del planeta hi ha minories i persones perseguides per la seva manera de pensar, d'estimar o de ser, reivindico aquest espai com a lloc de trobada, de reflexió i convivència pacífica i integradora. Desitjo llarga vida al Club Diario de Mallorca i, quan ja no hi siguem, que continuï amb la seva tasca al servei de l'illa de Mallorca i de la seva gent.