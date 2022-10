Diu en Daniel Wahl, autor de Dissenyant Cultures Regeneratives, que «fer-se les preguntes junts crea comunitat». D’aquí una de les motivacions clau del nostre darrer projecte, Back4theFuture, un llenç que es pregunta i que demana. D’ençà que l’hem presentat al CAC Ses Voltes en el marc de la Biennal de Pensament de Palma, cada vegada se’ns eixampla més el fil argumental que enllaça les diferents escenes que el composen.

Back4theFuture va néixer fa ara més de tres anys, en un món prepandèmic que ja encarava desafiaments majúsculs. El dibuix neix, en si mateix, de les preguntes que aleshores ja ens fèiem nosaltres mateixos: quins són els principals desafiaments ambientals i com explicar-los a la comunitat? Quines són les possibles alternatives/solucions?

La idea original brota de l’equip de Save the Med, que ha comissariat l’obra, i del llapis de l’artista Carles G.O’D., que li donà forma, fent i desfent, obert a tants canvis com les circumstàncies demanaven. La primera versió de la il·lustració no incorporava alguns detalls impossibles de preveure, com la covid, representada ara com un virus que s’ha colat dins una botella que neda enmig de la mar. Tampoc mai no haguéssim volgut homenatjar la figura del nostre company Fer Garfella, que va perdre la vida fent submarinisme mentre aquest quadre era dibuixat. La darrera incorporació? Un botijo, un càntir enorme que reivindica el dret universal a l’aigua potable, un dret que a hores d’ara està lluny d’acomplir-se inclús a les Illes Balears…

Back4theFuture s’inspira en el col·lectiu Mesoamerica Resists del Beehive Collective (Maine, EUA), un llarg llenç alhora col·laboratiu i reivindicatiu. Com a tal, només acabarà de tenir sentit amb les vostres aportacions, les vostres preguntes, les vostres peticions. L’autor, en Carles, com molts de nosaltres, va créixer bussejant a la Mediterrània i descobrint el fons marí. Malgrat tot, mentre es documentava i creava l’obra va descobrir espècies que no sabia que habitaven la nostra mar. Per això el quadre és també un punt de partida per al coneixement del nostre entorn, l’entorn que habitam, i del qual ens hem desprès.

És útil tant per a apocalíptics com per a creients en l’utopia, però sobretot és una gran base visual per entendre el caos en que estam immersos. Un caos que ens convida a cocrear noves formes de complexitat i intel·ligència col·lectiva. És per això que, tal com resa el text de presentació d’en Javier Peñafiel, artista que ha representat la figura de mediador, Back4theFuture proposa «la intel·ligència d’un dibuix». Sense oblidar que «el fet de dibuixar ha estat moltes vegades un lloc de dissidència».

És aquest un llenç dinàmic, que no només ha variat en forma i fons des de l’inici, sinó que està obert permanentment i demandant la vostra col·laboració. Volem, tal com ens anima Wahl, «valorar allò comú compartint de manera cooperativa els dons de la vida». Si amb aquest llenç aconseguim despertar un bocí de col·laboració, una llavor d’empatia, l’emprenedoria d’aquest projecte haurà estat una historia d’èxit.

Dissidència, resistència, col·laboració, cocreació, solidaritat, però, sobretot, preguntes. «Aquest dibuix és propositiu», insisteix Peñafiel. Amb ell ens dirigim a la vostra experiència del món, des de la vostra professió i la vostra humanitat i us proposem que llenceu preguntes a aquest dibuix que contribueixin a trobar respostes i possibles solucions col·lectives.

Tal com proposava R. Buckminster Fuller: «Si l’èxit o el fracàs d’aquest planeta i dels éssers humans depengueren de com soc i d’allò que faig... Com seria? Què faria?

Bústia per a preguntes/reflexions/demandes/reivindicacions/referències:

info@savethemed.org

(assumpte: Back4theFuture).