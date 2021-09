Deia Angela Davis, activista política i destacada feminista, que «no estic acceptant les coses que no puc canviar, estic canviant les coses que no puc acceptar». Aquesta declaració d’intencions és molt útil per justificar, i per exigir, un canvi en la tradició democràtica actual basada en la jerarquia i en la imposició de les polítiques des de dalt.

En aquest sentit, Més per Mallorca ha incorporat en la seva dinàmica democràtica i política la celebració de primàries per elegir les persones que lideraran les candidatures a les eleccions a les institucions de govern de les Illes. Un procés que permet que sigui la militància i les persones simpatitzants les que escullin els lideratges que defensaran el projecte col·lectiu que és Més per Mallorca. Un procés que facilita que aquests lideratges estiguin construïts sota una mirada ampla i no limitada, com fan la majoria de partits polítics que tenen representació a les institucions. Per a un partit com Més per Mallorca és una tasca ingent facilitar a la ciutadania que pugui escollir aquestes candidatures, ja que va més enllà de la seva militància. Però és precisament aquest esforç el que possibilita que estiguem canviant les coses que no podem acceptar, que és la imposició o l’estructura vertical que històricament tenim.

Aquesta aposta per canviar les coses que fa Més per Mallorca m’ha oferit la possibilitat de poder presentar la meva candidatura per liderar la llista del Consell en les properes eleccions de 2023. Perquè, tornant emular Davis, també hi ha coses que no puc acceptar, i faig aquesta passa per poder-les canviar.

És cert que duim dues legislatures participant del govern del Consell, i s’hi han fet polítiques molt importants i decidides: llei de camins (per preservar les rutes de camins de pas públic), aprovació del Pla d’equipaments comercials (amb la defensa del petit comerç) o el Pla d’intervenció en els àmbits turístics (amb la regulació i limitació de places turístiques), per posar alguns exemples. Però cal fer una passa més decidida i canviar, transformar, la nostra Mallorca actual.

En un moment difícil d’emergència climàtica, d’una crisi social i econòmica sense precedents, de dependència econòmica, de sotmetiment territorial especulatiu, d’infrafinançament històric, de pèrdua de drets o de menysteniment a la nostra llengua, és més que necessari bastir nous lideratges que plantegin una nova manera de treballar i d’encarar les problemàtiques que tenim a Mallorca. Uns nous lideratges que facilitin la transformació econòmica, social i territorial que necessitam per no arribar al col·lapse econòmic, social i territorial al qual ens dirigim. Uns nous lideratges que posin el focus en les polítiques que ens permetin canviar aquestes coses que no podem acceptar.

I un procés de primàries com el que torna proposar Més per Mallorca ha de facilitar una transició cap al canvi de les coses que no podem acceptar i a les quals ens encaminam. És per aquest motiu que, des d’aquesta pàgina, convid a tota la gent que tengui la voluntat de participar d’aquest canvi a inscriure’s, abans del 30 de setembre, per participar a les primàries de Més per Mallorca i ajudar a construir els nous lideratges que han de pilotar el canvi.