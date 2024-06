El mes pasado, Bertín Osborne respondió de manera contundente al nacimiento del hijo de Gabriela Guillén. El cantante dejó claro que no tenía intención de asumir el rol de padre, indicando que solo estaría dispuesto a "ayudar" si se confirmaba la paternidad del bebé. En la portada de una revista, expresó su decisión de no ser padre y de no querer asumir responsabilidades paternas.