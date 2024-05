Parece ser que los excolaboradores de 'Sálvame' no se han tomado nada bien la cancelación de su programa por parte de Telecinco. Y es que los únicos que se mantienen en Mediaset son el presentador Jorge Javier Vázquez, y las dos hijas de María Teresa Campos, Carmen Borrego, recién concursante de 'Supervivientes' que conduce el presentador de Badalona y Terelu Campos con sus participaciones en 'De viernes'.

Los demás colaboradores como Géma López o Pilar Vidal han cruzado el charco hacia la competencia. Antena 3 se hizo con los servicios de la amiga de María Patiño en 'Espejo Púlbico' mientras que la periodista de ABC esta junto a Sonsoles Ónega, otra que cambió de cadena, en 'Y ahora Sonsoles'.

Uno de los excolaboradores que también participó en el reality show más duro de España, Víctor Sandoval ha destapado el tarro de las mentiras y los contratos ocultos que existen bajo los programas de Mediaset. En una entrevista el exmarido de Nacho Polo cuenta cuál es la verdadera realidad de lo que sucede en los realitys y porqué van unos personajes, desmontando por completo las teorías y dando por inútiles los votos que el público realiza para salvar a los concursantes, como si el programa engañase a la audiencia.

La revelación de Víctor Sandoval

El excolaborador de 'Sálvame' explicó en una entrevista en el podcast de 'Querido Hater' que "la salida de los concursantes se paga en los despachos". "Yo los contratos como hay cláusulas de confidencialidad no digo nada. Pero vamos la gente no es tonta. Yo te digo que cuando he ido a algún reality sí he tenido una salida pactada. Aunque me digan ellos que no (los de Telecinco). Me da igual, ya no estoy en la cadena. Fue horroroso pero pasan cosas que la gente no sabe.", explica el excolaborador.

El desmayo grabado

Una de las anécdotas que cuenta en la entrevista, Víctor explica que en 'Supervivientes' se desmaya sin cámaras. Y cuando vuelven las cámaras hacen realizar a Víctor un desmayo fictício para que se grabe y sea parte del programa. " Cuando me encuentran, no hay cámaras", contó el exsuperviviente.