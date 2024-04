Miles de aficionados del RCD Mallorca se desplazaron este fin de semana a Sevilla para vivir en primera persona la final de la Copa del Rey frente al Athletic, un encuentro que no terminó como los mallorquinistas hubieran querido debido a una desafortunada tanda de penaltis.

Entre esos aficionados estaba una pareja mallorquina que se había desplazado a la capital andaluza con sus hijos que fue entrevistada por IB3 en directo, aunque las declaraciones de los niños dejaron “retratados” a los padres.

“Un aficionado tipo mallorquinista” o “como la mayoría de aficionados del Mallorca, lo que pasa es que los niños dicen la verdad”, han sido algunos de los comentarios en las redes después de que el programa Alguna Pregunta Més? (APM) de TV3 compartiera el vídeo en sus redes sociales con el elocuente titular de “El mallorquinismo es un sentimiento que pasa de madres a hijos… excepto si esta el Barça por en medio”.

Las imágenes no tienen desperdicio: la familia ataviada con los colores del Mallorca, el padre se muestra confiado en la victoria de los de Aguirre, la madre aparece por detrás… y se produce la “traición”. El hijo menor coge el micrófono para proclamar que “mamá me ha obligado a venir, pero yo soy del Barça, ella es del Mallorca”, unas palabras que inmediatamente reciben el apoyo de su hermana: “Yo soy de Barça y después del Mallorca”, señala, mientras sus padres se llevan la manos a la cabeza y el niño vuelve a rematar con un “yo soy del Barça”, por si no había quedado claro.

“¿Tú eres su madre?”, le pregunta la reportera, y una sonrojada señora responde tímidamente con la cabeza que sí. “Pues te han dejado bien retratada”, finaliza la periodista entre risas.

El vídeo ha tenido una amplia repercusión en las redes, con decenas de mallorquinistas comentado que se trata de una situación muy habitual entre los mallorquinistas.

Poc a poc i paciència, són molts d´anys de influència/madridista, això no canvia d´un dia a l´altre... — Tomás Forns (@tforns1) April 10, 2024

Fan total d’aquest jove mallorquí (que no mallorquinista) 😉 — Trica (@tricafaldetes) April 10, 2024

Como el 90% de los Aficionados del Mallorca lo único diferente es que el niños es sincero. — ⚽🇨 🇺 🇱 🇪 🇾 🇱 🇦 🇩 🇷 🇴 🇳 ©⚽ (@CuleyLadron) April 9, 2024

