Desde que se puso en marcha el nuevo código ético de los canales de Mediaset, muchos han sido los famosos afectados, como es el caso de Kiko Rivera, que tiene vetada su participación en los diferentes programas de la cadena. Pero el hijo de Isabel Pantoja ha tomado una decisión trascendental. "Voy a dejar un poco al lado esto", le decía a sus seguidores a través de su perfil de Instagram.

De hecho, este veto de la cadena amiga le está tocando mucho, sobre todo porque no puede acudir al plató de Supervivientes para defender a su primo Manuel Cortés. "No me dejan ir a visitarle, no me dejan ir a defenderlo... No me dejan ir a ningún sitio", criticó el DJ, asegurando que estaría encantado de acudir en caso de que le llamasen, ya sea para estar en plató o como visitando en Honduras.

Y es que el superviviente ha sido duramente atacado desde el exterior por la hermana de Kiko, Isa P, que defiende a su novio Asraf Beno, también concursante del reality por las peleas que han tenido desde el principio del concurso. Por eso Kiko quiere acudir a defender a su primo "con el objetivo de poner en su sitio a más de uno", haciendo referencia a las críticas de su hermana.

Kiko Rivera remarcó su postura asegurando que "Manuel es mi primo, es mi hermano, es mi familia y estoy al 100%. Todo aquel que esté en contra de él, está en mi contra. Soy 'manuelista' y estaré siempre con él". Eso sí, parece que esa defensa solo podrá ponerla en práctica en sus redes sociales, porque el veto de Telecinco y Mediaset hace imposible que se haga de otra manera.

Activo

Es más, el DJ es muy activo en sus redes sociales, sobre todo en el perfil de Instagram. Sin embargo, ha tomado una decisión al respecto, y es que se ha abierto un nuevo perfil en Tik Tok en el que pretende centrar la mayor parte de su actividad, y así se lo ha comunicado a sus seguidores de Instagram. "Voy a dejar un poco al lado esto", aseguraba, mientras que en Tik Tok "estaré haciendo directos prácticamente cada día".

Eso sí, no abandonará del todo Instagram, "alguna vez subiré algo".