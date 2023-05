Las condiciones a las que se encuentran sometidos los concursantes de 'Supervivientes' empiezan a causarles estragos. Anoche, en una nueva entrega de 'Conexión Honduras', el programa llevó a cabo un juego de recompensa que no contó con la presencia de todos ellos. Manuel Cortés se vio obligado a ausentarse durante unos minutos debido a un percance de salud que, afortunadamente, solo quedó en un susto.

"Manuel está con el médico. La está haciendo una revisión, no es nada grave. Todo controlado", explicaba Laura Madrueño antes de dar paso a la prueba en cuestión, donde Diego Pérez se encargó de sustituir a Manuel. A pesar de las palabras de la presentadora, Raquel Bollo no pudo ocultar un evidente gesto de preocupación por su hijo desde plató.

Por este motivo, Ion Aramendi tranquilizó más adelante a la defensora del concursante: "Lo primero de todo, tranquila, porque tu hijo Manuel ya está bien". "Está con los demás en la playa, tuvo una indisposición intestinal pero ya está recuperado", aclaró.

Tal y como había comunicado el presentador, Manuel se recuperó y pudo reincorporarse más tarde junto al resto de supervivientes. "Estoy un poco mejor", aseguró el hermano de Alma, que explicó en primera persona lo que había sucedido: "Me ha dado mucha pena no haber podido disfrutar la prueba con todos mis compañeros, ya sabéis que disfruto mucho de estos días, pero justo antes de salir he tenido un momento bastante chungo". "Gracias al equipo magnífico que hay aquí se ha solventado rápido. Tranquilizar a mi familia y a toda la peña, que no me quiero ir de aquí ni con agua fría", aseguró el concursante.