Hace aproximadamente un mes, el popular programa de televisión 'Pasapalabra' otorgó a Rafa Castaño un premio en efectivo de más de 2,2 millones de euros. El concursante de Sevilla logró vencer a su rival Orestes en una emocionante final en la que completó 'El Rosco' de una sola vez, dejando una huella imborrable en la historia de la televisión y en la mente de los seguidores del programa que todavía están interesados en los dos participantes.

Después del programa, Orestes Barbero decidió retirarse de la vida pública y desaparecer de las redes sociales, negándose a conceder entrevistas más allá de una breve declaración a su cadena autonómica en Burgos. El silencio del exconcursante provocó una gran especulación, lo que llevó a su amigo Luis de Lama, quien también estuvo a punto de ganar el gran premio, a llamar al programa "Espejo Público".

"Está muy desanimado", dijo de Lama. "Está pensando cuando no se le vino alguna de geografía o cuando sabía alguna fuera de diccionario y no lo dijo y fue conservador y la tenía que haber dicho… Entonces estará intentando encajar todas las 'piececitas' para que su cerebro le diga venga a seguir para adelante porque si no, nos vamos a volver locos", explicó.

Estas palabras generaron la idea de que Orestes estaba pasando por un mal momento, pero nada más lejos de la realidad. Unos días después, Orestes volvió a las redes sociales para desmentir el mensaje y asegurar que se sentía feliz por poder volver a su vida normal después de la excepcional experiencia que había vivido. Sin embargo, dejó claro que volver a su rutina cotidiana significaba alejarse de la vida pública.

Después de lanzar un contundente mensaje en el que criticaba duramente a la prensa, el concursante de Burgos mantuvo un perfil bajo hasta hace poco, cuando regresó a las redes sociales para pedir a sus seguidores que dejaran de seguir su cuenta de Instagram, que había sido hackeada y controlada por otra persona.

"Denunciad a la que era mi cuenta de Instagram para que la borren, por favor. No puedo meterme porque me han cambiado la contraseña", escribió en un tuit.