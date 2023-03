Después de la histórica victoria de Rafa Castaño en 'Pasapalabra', donde tras de casi 200 programas consiguió el bote de 2,227 millones de euros, poco se ha sabido de Orestes.

De su rival, en cambio, han comenzado a salir algunos detalles de su vida personal, como que tiene un romance con una periodista de Antena 3, Beatriz Solano. Sin embargo, el burgalés se ha mantenido completamente al margen de los medios de comunicación, haciendo tan solo una entrevista en la televisión de Castilla y León a pocos días de haber terminado el programa. Algunos medios de comunicación, asimismo, han publicado durante los últimos días que Orestes estaba completamente derrumbado por no haber conseguido el bote, unas informaciones que han obligado al burgalés a pronunciarse.

Las primeras palabras de Orestes tras su paso por 'Pasapalaba'

"Me han llegado estos días bastantes mensajes de preocupación y, aunque había decidido no manifestarme, he visto que lo más adecuado es que precise esto para evitar confusiones. Me encuentro perfectamente, con mucha más alegría por la tranquilidad que progresivamente iré recobrando", comenzaba a contar el burgalés a través de su cuenta de Twitter, donde ha comunicado que se encuentra bien, aunque con "resaca emocional".

y el trasfondo tan positivo que deja en conjunto haber vivido una experiencia así de excepcional. Sin embargo, tomé la decisión perfectamente comprensible de, tras este año y medio de vorágine, replegarme de lleno en los trajines y alegrías de mi vida cotidiana, la real, con — Orestes Barbero (@OrestesBarbsalc) 26 de marzo de 2023

"Es absolutamente lamentable que en lugar de respetar el silencio al que creo tener derecho estas semanas, a falta de conceder declaraciones personales, me encuentre con que haya tenido que caer en la bajeza de tergiversar unas frases sueltas de una entrevista mucho más larga al gran @LuisDLama, colándolas como información de primera mano y de esos mismos días indiscutiblemente fiable, satisfaciendo la carencia de noticias por mi parte y creando para más inri una noticia sensacionalista que asegurase la expansión de clickbait", ha denunciado Orestes, que no ha querido "quedarse callado".

Espero que los medios que, ya sea consciente o inocentemente, se hayan hecho eco de ese reguero de falsedades facilonas partiendo de declaraciones tergiversadas, tengan la decencia de corregirse. — Orestes Barbero (@OrestesBarbsalc) 26 de marzo de 2023

Orestes ha recibido decenas de mensajes de apoyo y de cariño, como era de esperar. "Descansa ahora, disfruta y esperamos verte de nuevo en 'Pasapalabra' porque lo mereces", "¡Que la vida te dé en alegrías un bote más grande que el de los euros!" o "Descansa, disfruta con tu familia, suerte en tus nuevos proyectos, tú te mereces lo mejor y siempre te llevaremos en nuestro corazón", son algunos de los mensajes que le han dejado sus fans.