Alejandro Nieto se convirtió en ganador de la última edición de 'Supervivientes' durante la madrugada de este viernes tras superar las últimas dos pruebas del concurso contra Nacho Palau y Marta Peñate y gracias a las votaciones de los espectadores.

El gaditano se hizo con un cheque de 200 euros como premio por hacer superado los más de tres meses en Honduras, además de proclamarse como vencedor de la edición de 2022.

¿Quién es Alejandro Nieto?

Alejandro Nieto es un modelo de 31 años, original del Puerto de Santa María, en Cádiz, que saltó a la fama en la televisión por su participación en Gran Hermano VIP, donde entró como uno de los famosos menos conocidos después de ganar el certamen de Míster España en 2015.

Tras la victoria del concurso de belleza, podía presentarse a Míster Universo, sin embargo, no pudo participar por tener un hijo, ya que uno de los requisitos del certamen es no ser padre. Asimismo, este título le abrió muchas puertas y consiguió entrar en Gran Hermano VIP, concretamente la cuarta edición, donde consiguió aguantar varias semanas. Sin embargo, decidió abandonar el 'reaity' porque quería estar en una prueba médica muy importante para su hijo, por lo que no optó a la final.

Tras varios años sin aparecer en la televisión, Alejandro Nieto, junto a su novia Tania Medina, pusieron a prueba su amor en 'La isla de las tentaciones' durante la última edición del 'reality' que se emitió a finales de 2021.

Su paso por el programa fue muy criticado por los celos, inseguridades y fuerte personalidad del gaditano al que se le vio sufrir hasta el extremo en muchas ocasiones, haciendo, incluso, llorar a la presentadora Sandra Barneda en una de las hogueras.

El programa terminó muy mal para la pareja y es que Tania decidió irse sola de la isla tanto por su acercamiento con Stiven como por la actitud que habría mostrado su novio durante las semanas que estuvieron separados.

Finalmente, y a pesar de los errores de ambos, la pareja continúa su relación y, de hecho, han participado juntos en la última edición de 'Supervivientes'.

Alejandro acumula 245.000 seguidores en Instagram y junto a Tania, con 397,000, forman una de las parejas de influencers más queridas.

El secreto mejor guardado del gaditano: su hijo

Alejandro Nieto mencionó por primera vez a su hijo en el último debate de 'La isla de las tentaciones', algo que sorprendió a la audiencia, por ser un detalle desconocido de su vida privada, ya que en ningún momento fue mencionado durante la estancia en República Dominicana.

Hace unos días volvió a mencionarle en televisión y no dudó en dedicarle unas palabras tras convertirse en el primer finalista de 'Supervivientes 2022'.