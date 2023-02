Alejandro Nieto, quien se convirtió en el ganador de Supervivientes 2022, protagonizó una polémica el pasado viernes por las reflexiones que ha hecho en su cuenta de Instagram, donde se quejó de todo el dinero que le retuvo Hacienda por el premio del concurso.

"Muy bonito aquello del cheque de 200.000 pavos que gané en Supervivientes. Vale, pues me ingresaron 162.000. Para que lo sepáis, me quitaron el 19%. Hablé con la asesoría y me dijeron que en la declaración de la renta de junio me van a quitar de nuevo el 21%", ha expuesto el gaditano.

Durante las últimas entregas de Supervivientes, Alejandro abrió su corazón y habló sobre su hijo, del que poco había hablado hasta el momento.

El hijo de Alejandro Nieto

Alejandro Nieto mencionó por primera vez a su hijo en el último debate de 'La isla de las tentaciones', algo que sorprendió a la audiencia, por ser un detalle desconocido de su vida privada, ya que en ningún momento fue mencionado durante la estancia en República Dominicana.

Hace unos días volvió a mencionarle en televisión y no dudó en dedicarle unas palabras tras convertirse en el primer finalista de 'Supervivientes 2022'.

Lo cierto es que Alejandro tiene un hijo de 7 años. Lo tuvo con su novia "de toda la vida" cuando apenas tenía 22 años. En aquel momento él no quería ser padre, pero la madre del niño quería tenerlo.

A los cuatro meses de nacer le diagnosticaron un cáncer, por lo que tuvo que estar ingresado en el hospital durante un largo periodo de tiempo. En 2016, cuando el niño tenía dos años, Nieto participó en el reality de 'Gran Hermano VIP' aunque lo abandonó a un paso de la final para estar presente en la última revisión médica del niño.

De hecho, en 2020 hizo uso de sus redes sociales para denunciar que hacía meses que no veía a su hijo. El gaditano se había mudado a Gran Canaria para vivir con su novia Tania: "Llevo aquí como un mes y medio ya, para dos meses, y no sé absolutamente nada de mi hijo. Nada es nada. Si está bien, si está mal, regular...No sé absolutamente nada" se lamentó a través de un vídeo donde se le veía claramente afectado.

Desesperado, hizo una petición a sus seguidores: "A todo el que conozca o reconozca a mi hijo, le pido por favor que le diga que lo amo con locura, que le quiero con todo mi corazón. Se lo pido de por favor". En la actualidad, no se conoce más información sobre el hijo de Alejandro Nieto, ya que su madre es totalmente anónima y no quiere tener nada que ver con el mundo de la televisión.