Uno de los 'realities' de supervivencia más vistos de la televisión está en la recta final de su emisión. 'Supervivientes 2022', el programa estrella de Telecinco, ya tiene a sus cuatro finalistas: Alejandro Nieto, Marta Peñate, Nacho Palau e Ignacio de Borbón.

Todos ellos pudieron despedirse hace unos días de sus lugares favoritos de Cayos Cochinos y leyeron cartas de sus seres queridos, que les han último empujón para terminar el programa.

El primero fue Alejandro, que volvió Playa Paraíso, donde se emocionó con las palabras de sus dos mejores amigos y su hermano mayor: "Estoy muy orgulloso de ti. Eres un gran superviviente, fuera y dentro del programa. La vida te ha puesto muchos obstáculos. Te conozco desde hace más de 20 años y hemos vivido muchos momentos. Que Dios te dé muchas buenas cosas por todas las que te han pasado".

Nacho Palau también leyó un pergamino de sus amigos donde le explican que se sienten orgullosos de él y que "solo tú tienes el poder de encauzar tu vida. No nos has sorprendido nada, ya sabíamos que eras un 'Superviviente' nato. Llega hasta donde tengas que llegar. Nos encantaría decirte tantas cosas..."

Playa Paraíso también recibió a Marta Peñate, lugar donde tantas horas ha pasado en solitario como parásito y donde ha podido vencer su miedo a la soledad. "Este sitio no lo voy a olvidar en la vida, me ha hecho madurar, me ha hecho crecer", ha dicho entre lágrimas.

Por último, Ignacio de Borbón, que se sentó bajo el árbol de Playa Uva y leyó una carta de su padre y su hermana Noa, con las que se emocionó.

¿Cuándo será la final de 'Supervivientes 2022'?

Este martes 26 de julio no se ha emitido 'Supervivientes: Tierra de nadie' porque el concurso ya ha llegado a su recta final y, con tan solo cuatro concursantes, la final se emitirá el jueves 28 de julio a las 22 horas.

Antes de disputarse la gran final, Nacho Palau e Ignacio de Borbón se enfrentarán a un duelo cuyo resultado terminará en la expulsión de uno de los dos, ya que Alejandro Nieto y Marta Peñate son oficialmente dos de los finalistas del programa. En el momento en el que se conozca la última persona que pasa a la final, los tres deberán enfrentarse a dos juegos como pruebas definitivas: una de ellas será la clásica apnea.