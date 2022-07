Alejandro Nieto se ha convertido en el primer finalista de 'Supervivientes 2022' después de la expulsión de Anabel Pantoja el pasado jueves, quien le cedió su puesto en la Noria Infernal contra Nacho Palau. Finalmente, el modelo venció a su contrincante y se convirtió en el último líder de la edición.

Tras recibir la gran noticia, Alejandro ha querido dedicar unas palabras a sus familiares, concretamente a su hijo, del que no suele hablar: “Se lo dedico a mis padres, que vinieron a visitarme, a mis hermanos, que los amo, a mis amigos, a mi Tania, que la amo con locura y, sobre todo, a la persona que más amo en mi vida que es mi niño. Te amo mucho y estoy en la final, cariño mío”.

El pasado miércoles, el gaditano se enfrentó en 'Tierra de Nadie' a 'El puente de las emociones' donde rompió a llorar desconsoladamente nada más pisar el primer peldaño donde estaba escrita la palabra 'Paternidad'. Alejandro confesó entre lágrimas que su paternidad apareció cuando él aún era muy joven: "No quería ser padre, pero en el momento en el que le vi la cara mi hijo me cambió todo. Igual no he sido el mejor padre, pero si hago algo es por y para él. Yo no estaba preparado para ser padre. En muchas ocasiones, por dejar una vida atrás y por trabajo, me fui a Canarias a vivir. También con el covid me tuve que separar de él y lo pasé muy mal".

Al llegar al escalón que tenía la palabra 'Perdón', el gaditano volvió a llorar y quiso pedirle perdón a su hijo: "Le voy a pedir perdón a mi hijo. No me va a escuchar ni lo va a saber. Le pido perdón por si en algún momento he sido mal padre". Sin olvidarse de su círculo más cercano: "A mis padres si he sido mal hijo. A mis exparejas si no he sido buena pareja. Le pido perdón a mi hermano si en algún momento he sido mal hermano y a mis amigos si no he sido buen amigo. También a Tania por las veces que he sido un bruto, pero nunca he hecho daño a nadie queriendo".

Todo lo que se sabe del hijo de Alejandro

Alejandro tiene un hijo de 7 años, que tuvo con su novia "de toda la vida" con apenas 22. En aquel momento él no quería ser padre, pero la madre del niño quería tenerlo. Sin embargo, a los cuatro meses de nacer le diagnosticaron un cáncer, por lo que tuvo que estar ingresado en el hospital durante un largo periodo de tiempo.