Alejandro Nieto es uno de los concursantes que aún continúa en Supervivientes 2022. El gaditano saltó a la fama con su participación en 'La isla de las tentaciones' donde destacó por su fuerte personalidad.

Estas últimas semanas no han sido fáciles para el gaditano y es que su novia, Tania, ha sido la última expulsada del programa. La concursante se vio obligada a despedirse durante la gala emitida en Telecinco el domingo 12 de junio.

"Muchísimas gracias. Un abrazo enorme a todos. Os quiero, familia, tengo muchísimas ganas de verlos", comentó.

Tania y Alejandro pudieron reencontrarse antes de que ella pusiera rumbo a España y, con un fuerte abrazo, le comunicó que había sido expulsada. La pareja se despidió entre besos y lágrimas.

El hijo de Alejandro Nieto

Alejandro Nieto mencionó a su hijo en el último debate de 'La isla de las tentaciones', algo que sorprendió a la audiencia, por ser un detalle desconocido de su vida privada. En ningún momento fue mencionado durante la estancia en República Dominicana.

Lo cierto es que Alejandro tiene un hijo de 7 años, que tuvo con su novia "de toda la vida" con apenas 22 años. En aquel momento él no quería ser padre, pero la madre del niño quería tenerlo. Sin embargo, a los cuatro meses de nacer le diagnosticaron un cáncer, por lo que tuvo que estar ingresado en el hospital durante un largo periodo de tiempo. En 2016, cuando el niño tenía dos años, Nieto participó en el reality de 'Gran Hermano VIP' aunque lo abandonó a un paso de la final para estar presente en la última revisión médica del niño.

De hecho, en 2020 hizo uso de sus redes sociales para denunciar que hacía meses que no veía a su hijo. El gaditano se había mudado a Gran Canaria para vivir con Tania: "Llevo aquí como un mes y medio ya, para dos meses, y no sé absolutamente nada de mi hijo. Nada es nada. Si está bien, si está mal, regular… No sé absolutamente nada" se lamentó a través de un vídeo donde se le veía claramente afectado.

Desesperado, hizo una petición a sus seguidores: "A todo el que conozca o reconozca a mi hijo, le pido por favor que le diga que lo amo con locura, que le quiero con todo mi corazón. Se lo pido de por favor". En la actualidad, no se conoce más información sobre el hijo de Alejandro Nieto, ya que su madre es totalmente anónima y no quiere tener nada que ver con el mundo de la televisión.